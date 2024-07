La oferta en brochas de maquillaje que arrasa en los Prime Day de Amazon: renueva tu neceser

Un año más, Amazon deleita a sus clientes más fieles en España con ofertas irresistibles en una amplia variedad de productos durante sus esperados Prime Day, que este 2024 tienen lugar los días 16 y 17 de julio. Unas fechas marcadas en rojo en el calendario de los amantes de las compras online, ya que pueden acceder a todo tipo de artículos con jugosos descuentos. La única condición es formar parte del exclusivo club de Amazon Prime.

Más allá de las suculentas rebajas, los suscriptores de Amazon Prime disfrutan de numerosas ventajas durante todo el año, como envíos gratuitos y rápidos o acceso prioritario a las mejores gangas. ¡Y qué mejor ocasión que los Prime Day para exprimir al máximo estos beneficios! Ya sea en tecnología, electrodomésticos, hogar o belleza, las oportunidades son infinitas. Precisamente en esta última categoría, las brochas de maquillaje se alzan como las grandes protagonistas.

Las brochas de maquillaje rebajadas en Prime Day

Si hay un momento idóneo para renovar nuestro neceser de cara al verano, es ahora. Entre la abrumadora selección de cosméticos rebajados, destaca especialmente un producto imprescindible en la rutina diaria de maquillaje: los sets de brochas. Estos kits incluyen todo lo necesario para lograr un 'make-up' impecable de la forma más sencilla y cómoda posible.

Nosotras nos hemos enamorado de un pack con un descuento de escándalo que pertenece a la firma Real Techniques. Este completo kit contiene todas las herramientas fundamentales para un maquillaje sobresaliente, tanto para el día a día como para grandes ocasiones. El set está compuesto por:

Brocha para colorete

Esponja para el rostro

Brocha para sombras

Brocha para fijación

Brocha de rostro profesional

Kit de brochas de maquillaje Real Techniques. Amazon

Gracias a los Prime Day, este magnífico conjunto de brochas pasa de costar 21,99 euros a tan solo 12,79 euros. Una ganga difícil de igualar para hacerse con pinceles de primerísima calidad que marcarán la diferencia en nuestros 'looks'.

Pero las gangas no acaban aquí. Durante estos dos días repletos de chollos, podrás encontrar una amplísima selección de artículos de belleza a precios de ensueño: desde aros de luz hasta máscaras de pestañas, pasando por bases de maquillaje… ¡Todo lo que necesitas para un maquillaje digno de pasarela!

¡Que no se te olvide! Si eres Amazon Prime puedes disfrutar de envíos gratuitos en casi todo el catálogo de la plataforma. Si todavía no has descubierto las ventajas de pertenecer a este club, ahora tienes un periodo de prueba gratuito de 30 días.

