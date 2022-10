¿Por qué deberías recuperar tu castaño natural como María Pombo?

Margot Robbie, Charlize Teron, Hailey Bieber y, ahora, María Pombo. Cada vez son más las que deciden abandonar su característico tono rubio y apostar por el castaño. Parece que las 'celebrities' e 'influencers' quieren dejar atrás sus melenas y tonos veraniegos para recibir al otoño con los brazos abiertos y unirse al color más en tendencia de la temporada.

María Pombo anunciaba hace unos días su decisión de decir adiós a su muy característico tono rubio, un cambio de look que retransmitió ella misma en sus redes sociales. Aunque al principio la 'influencer' tuviera sus dudas, finalmente acabó enamorada de su nuevo color, un color que ya había lucido en su adolescencia y que se acerca mucho más a su tono natural.

Más que una decisión estética ha sido una necesidad de salud capilar, según reconocía en el video de su cuenta. Mantener el tono rubio de su cabello estaba suponiendo un grave daño para su pelo, que cada vez sufría más con las constantes decoloraciones. Para tratar de reparar el daño de ocho años recurriendo a las mechas, María ha decidido igualar el color con su castaño natural, con un baño vegetal sin amoniaco.

Para la elección de su nuevo look, la 'influencer' explicó que se había inspirado en Hailey Bieber. La modelo estadounidense daba inicio a una nueva etapa y desvelaba, hace unos días, su nuevo cabello: un moreno con pequeños destellos rubios que aportan muchísima luz a su rostro. Para su cambio, María Pombo ha confiado en Jesús de Paula, el peluquero por cuyas manos ya han pasado infinidad de famosas.

Un pelo dañado por mechas y decoloraciones

Si, como ya le está ocurriendo a muchas 'influencers', tú también echas de menos la comodidad del cabello castaño, no hay mejor momento que este para dar el paso. El otoño llama a colores más oscuros, marrones rojizos o con subtonos caramelo muy favorecedores. La bajada de las temperaturas invita a dejar atrás el rubio, más propio del verano, y apostar por un tono chocolate.

Los productos adecuados para este cambio

Para un cambio de look como este, es esencial utilizar los productos más adecuados, que dañen lo mínimo posible nuestra melena. Es importante buscar productos hidratantes y reparadores, que den vida a nuestro pelo y eviten el encrespamiento y la caída.

Más fácil de mantener

El castaño no es solo el color de la temporada. También es uno de los tonos más fáciles de mantener, especialmente si se acerca a nuestro color natural. No harán falta demasiados retoques, mechas o decoloraciones que dañen más el cabello, pues no habrá un cambio exagerado entre las puntas y la raíz.

No obstante, como con cualquier tinte, es importante mantener un cuidado posterior. Jesús de Paula, el encargado del cambio de look de María Pombo, afirma que "lo más importante tras una coloración en el salón es continuar el cuidado del cabello en casa con los productos adecuados que te recomiende tu peluquero".

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.