Por qué se te puede caer más el pelo en verano y cómo remediarlo según un experto

Ha llegado el verano y puede que con él hayas notado que se te cae más el pelo que hace unos meses. Sin embargo, no debes preocuparte porque el sol, el salitre, la sudoración del cuero cabelludo y la renovación natural del cabello hacen que durante esta temporada perdamos más pelo del habitual.

Puede que esto no sea suficiente para tranquilizarte, por ello hemos hablado con el Dr. Óscar Muñoz Moreno-Arrones, dermatólogo, tricólogo y miembro del GEDET (Grupo Español de Dermatología Estética y Terapéutica) sobre la caída del pelo en verano.

Lo primero que nos dice el Dr. Muñoz Moreno-Arrones es que "a diferencia de otros mamíferos a los humanos se les cae el pelo continuamente todos los días".

Lo que sí que puede pasar es que haya personas que noten una mayor caída del cabello en verano "por una cuestión de regulación térmica. Esto es un atavismo biológico remanente de nuestra evolución como mamíferos". Es decir, se nos cae más el pelo porque nuestro cuero cabelludo pasa más calor y lo expulsa para evitar un sobrecalentamiento.

La caída del pelo en verano no debe ser preocupante

Como bien decíamos una mayor pérdida de cabello los meses de más calor es una defensa de nuestro cuerpo para conseguir una mayor regulación de la temperatura. Así que no hay que alarmarse.

Dr. Muñoz Moreno-Arrones afirma que: "No hay nada que hacer para prevenir la caída del pelo en verano ni tampoco es relevante ya que el pelo que ha caído estará volviendo a salir 3-4 meses después; listo para las temperaturas mas frías".

Le hemos preguntado si existe alguna recomendación para conseguir que la caída del cabello sea menos dura este verano y sí las hay:

1. Lava el pelo con frecuencia

El Dr. Muñoz Moreno-Arrones dice que uno de los mayores errores que cometemos en verano es "no lavarse el pelo con frecuencia; por miedo a más caída. No lavarse el pelo empeora la dermatitis seborreica y agravará la caída en este caso, y además, no influye en que el pelo caiga más (solo cae el que ya se ha desprendido previamente)".

Aunque existen fármacos que acortan la fase de caída del pelo, lo mejor que se puede hacer para evitarla es lavarse el pelo con frecuencia y para no dañar el cabello mejor si es con champús con cuantos menos componentes químicos, mejor y pH neutro.

2. Protege tu pelo del sol

Cada vez tenemos más instaurado el uso de factores de protección para proteger nuestra piel de los rayos ultravioleta. Sin embargo, en muchas ocasiones nos olvidamos del cabello. Pues bien, "la radiación ultravioleta detona más caída del pelo" afirma el Dr. Muñoz Moreno-Arrones, así que protege tu cabello utilizando "gorras, sombreros y sombrillas".

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.