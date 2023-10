Cómo conseguir una plancha de pelo GHD barata: así es el modelo Gold que hoy cuesta menos de 150 euros

La plancha de pelo es nuestra mejor aliada para moldear nuestro cabello según nuestros gustos o las tendencias de cada temporada, clavicut incluido, el corte tendencia que favorece a todo tipo de rostros y al que se ha sumado hasta Sara Carbonero. Eso sí, para cuidar de la melena, es necesario que esta herramienta básica sea adecuada para evitar daños excesivos en nuestro pelo. Así que buscamos planchas con placas cerámicas que lo protejan al tiempo que nos ayudan a moldearlo en tiempo récord y sabemos que esto se puede traducir en una inversión mayor.

Sin embargo, hemos acudido a la Fiesta de Ofertas Prime en busca de un modelo que cumpla con todas las prestaciones anteriores: que cuide de nuestro 'pelazo', que lo moldee a nuestro gusto y que no suponga un desembolso elevado. Y lo hemos encontrado en una propuesta de GHD. Eso sí, para acceder a esta oportunidad única de conseguir una herramienta top para nuestro cabello hay que pertenecer a Prime, el club premium de Amazon para el que está destinada esta campaña de descuentos. Si no has probado este servicio, puedes hacerlo gratis durante 30 días.

Una plancha de pelo GHD por menos de 150 euros

La plancha de pelo GHD Gold es el modelo que hemos encontrado a muy buen precio en la Fiesta de Ofertas Prime. Esta herramienta capital, que tiene un precio habitual de 229 euros, está, solo durante las próximas horas, a 149,99 euros, lo que supone un ahorro del 35% respecto al precio habitual. Se trata de una plancha profesional que permite alisar, rizar y crear ondas con una temperatura óptima de peinado que garantiza la salud de nuestra melena.

Este modelo cuenta con tecnologías para proteger nuestro cabello. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Plancha de pelo Gold Descripción: Plancha de pelo profesional que alisa, riza y crea ondas. Sistema de temperatura inteligente que mantiene la temperatura uniforme en 185 grados para moldear el cabello sin estropearlo. Tecnología dual zone con doble placa para garantizar el cuidado del pelo. Marca: GHD Rating: 4.6 Autor del rating: 20deCompras Precio: 149.99 Imagen:

La plancha de pelo GHD Gold es una buena herramienta para peinar el cabello porque está equipada con dos sensores de calor de última generación que mantiene la temperatura uniforme de 185 grados en cada una de ellas. Esta permite conseguir un acabado profesional desde la raíz hasta las puntas sin dañar el pelo, al tiempo que posibilita que el cabello brille de forma natural. Otras prestaciones por las que la consideramos una plancha de calidad es por su calentamiento en apenas 25 segundos, por lo que está fabricada a prueba de las rutinas más exigentes.

En cuanto al moldeado del pelo, sus placas basculantes y suaves, además de evitar el encrespamiento, están contorneadas para poder ofrecer la máxima versatilidad de estilos de peinado. Las más de 6.500 valoraciones que ha recibido la GHD Gold en Amazon garantizan este funcionamiento y destacan sus buenos resultados con solo una pasada por el cabello. De hecho, son muchas las usuarias que, tras probarla, la convierten en una de las mejores planchas de pelo del año.

Qué tipo de plancha de pelo es mejor

Escoger la mejor plancha de pelo es fundamental para evitar los daños en nuestro cabello y el material con el que se fabrican es clave para decantarnos por un modelo u otro. Las planchas más habituales tienen revestimiento cerámico o de titanio. El primero es el más común, ya que distribuye el calor de forma homogénea y se desliza por el pelo para llegar a sellar las puntas y, por tanto, a conseguir un resultado uniforme. Suele considerarse como el más seguro, sobre todo, para cabellos finos y lisos.

Si el pelo que queremos planchar es grueso o rizado, el titanio es mejor opción, porque su dureza y resistencia lo hace más eficaz en este tipo de cabello. También hay opciones de aluminio, un material que conduce muy bien el calor y que, por tanto, consigue unos resultados óptimos. En el caso del modelo GHD Gold, sus placas son de cerámica, lo que ayuda a sellar las puntas y a conseguir un resultado impecable.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.