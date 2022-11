Desde piedrecitas hasta 'eyeliners' flotantes: estos son los looks de maquillaje con los que arrasarás esta temporada

Los maquillajes de noche siempre nos dejan volar nuestra imaginación y atrevernos con looks más llamativos y atrevidos, pudiendo conseguir que sea un accesorio más de nuestro 'outfit' o, directamente, el elemento protagonista del mismo, dejando la ropa que llevemos en un segundo plano.

Aunque nuestro estilo personal nos lleve a unas técnicas u otras, lo cierto es que las tendencias influyen mucho en la manera de maquillarnos, haciendo que apostemos por looks que si bien están dentro de nuestra zona de confort, jamás se nos hubiesen ocurrido. Las 'influencers' de belleza son las principales culpables, aunque también encontramos la inspiración dentro de las pasarelas.

Una de las ventajas que tienen los desfiles es que, en la mayoría de las ocasiones, los looks de maquillaje son mucho más llevables que aquellos que podemos ver en Instagram o TikTok, pudiéndolos copiar al detalle.

Por esto mismo nos hemos sumergido en las pasarelas de los grandes diseñadores para descubrir sus propuestas más rompedoras y elegantes de esta temporada y conseguir emularlas con la ayuda de Gisela Bosque, 'National Make Up Artist' para Sephora España.

Ahumados con un brillo especial

Armani Prive Alta Costura FW22 IMAXTREE

Este look es ideal para salir de fiesta o celebrar Nochevieja por todo lo alto. El ahumado es un look que nunca falla, un básico del maquillaje perfecto para cualquier ocasión nocturna y si le añadimos unos cristales, tenemos el look tendencia perfecto.

“En este look destaca el ojo ahumado y las lentejuelas negras -un toque muy Euphoria sin perder de vista la elegancia-. La sombra oscura está difuminada por encima y por debajo del ojo, acabándolo con esas lentejuelas negras -atrevido y sofisticado-. El efecto que crean las lentejuelas también se puede conseguir creando un punto con ayuda de un 'eyeliner' -y buen pulso-. Los labios, en un suave tono rosado tienen un acabado mate y la piel muy limpia, con un ligero toque de luz en las mejillas”.

Las piedrecitas son un elemento indispensable para este look y, gracias a la sección 'beauty' de Zara podemos encontrarlas sin ningún tipo de probrema. La firma tiene un pack con varios de estos 'stickers', entre los que se encuentra una lámina llena de pegatinas en color negro. PVP: 6,95 €.

Pegatinas 'Turn Of The Century Jewelly Stikers' de Zara Cortesía

Por supuesto, es imprescindible una buena paleta con negros hiperpigmentados para conseguir este efecto ahumado. Los cuartetos de sombras son ideales para esto, ya que tendremos más variedad de estos tonos que en una paleta normal y solo vienen aquellos que necesitamos. Entre los Bright Quartet Baked Eyeshadow Palette de Kiko encontramos la paleta en el tono Smokey Eyes Profusion que será perfecta para recrear este look. PVP: 12,99 €.

Cuarteto de sombras para 'smokey eye' de Kiko Cortesía

Finalmente, le podemos dar un toque más festivo con una sobra llena de purpurina. Uno de los trucos de los grandes maquilladores para conseguir una mirada más abierta y luminosa es usar un tono brillante justo en el centro del párpado. Esto lo podemos conseguir con la sombra Night constellation de las Coloful de Sephora Collection. PVP: 6,99 €.

Sombra 'Colorful' en el tono 'Night constellation' de Sephora Collection Cortesía

Vuelta a los 90

Alexis Mabille Alta Costura FW22 IMAXTREE

La vuelta de los looks de los 90 es una realidad. Desde que Hailey Bieber popularizó los 'brownie glazed lips' (y la polémica que vino después), los labios oscuros y fríos han llegado para quedarse.

Este estilo lo hemos visto mucho sobre las pasarelas para este otoño -invierno, como propone Alexis Mabille en su desfile de Alta Costura. Las modelos desfilaron con un maquillaje donde la atención se centraba principalmente en los labios.

Según nos cuenta Gisela Bosque, se trata de “un maquillaje cálido, también alrededor de la mirada -con un sombreado en tonos tierra con algo de brillo”. Para conseguir el look, la maquilladora nos recomienda poner atención, “sobre todo en los labios, que van perfilados a tono, en un tono baya de acabado jugoso, que no brillante”. El efecto gloss, tan de moda en la década de los 2000, en este look no tiene cabida.

Si queremos recrear este look, debemos empezar primero por los ojos. Tal y como apunta la experta, se trata de un look cálido, por lo que tenemos que optar por tonos tierra anaranjados. Una buena opción es la paleta de sombras de la colección eyEXshadow de Krash, en concreto la versión Paula. PVP: 12,95 €.

Paleta de sombras 'Paula' de Krash Cortesía

En cuanto al plato fuerte, el labial, la maquilladora nos recomienda el pintalabios I Need A Nude de Natasha Denona, en el tono Averyl. Estos le dan una apariencia jugosa al labio sin llegar a ser brillante y su fórmula ligera y cremosa con un acabado suave y luminoso hidrata profundamente los labios con una textura cómoda. PVP: 29,99 €.

Labial 'I need a Nude' de Natasha Denona Cortesía

'Eyeliners' flotantes

Giambattista Valli Alta Costura FW22 IMAXTREE

Los maquillajes gráficos siempre son una buena idea para sorprender, pero lo mejor es que son mucho más fáciles de hacer de lo que parece. Con ellos no necesitarás ni un pintalabios con personalidad ni un colorete potente, por lo que en tan solo 5 minutos estarás lista para salir por la puerta.

Para realizarlo como toda una auténtica profesional, Bosque nos da las claves: “¡Viva el grafismo! El maquillador ha seguido las líneas naturales del ojo -tanto en la cuenca como en el rabillo- para hacer destacar la mirada. En el 'cat-eye' doble es importante que las líneas sean paralelas, por eso es mejor utilizar en este caso un 'eyeliner' de punta fina. En el caso de la línea trazada desde la zona externa del lagrimal hasta el final de la ceja, cuanto más ancho, mejor”.

Un 'eyeliner' ideal para conseguirlo de un solo trazo es aquel de punta de pincel (que no de rotulador), como el Perfect Strokes Matte Liquid Liner de Rare Beauty. Este delineador waterproof y de larga duración está compuesto por más de 1000 cerdas veganas que te permiten dibujar líneas finas o gruesas con extrema precisión y control. Ahora lo podemos encontrar en un pack junto a la máscara de pestañas Perfect Strokes Universal Volumizing Mascara, que nos permite tener el look completo por tan solo 32,99 €.

Estuche 'Perfect Strokes Eye Essentials' de Rare Beauty Cortesía

