Melena larga o corta: el secreto está en la medida entre la oreja y la barbilla

Renovarse o morir. A todas nos gusta un cambio de look de vez en cuando, pero en el proceso, nos surgen algunas dudas: ¿me va a quedar bien el pelo corto u opto por dejarlo largo y desfilado? ¿Y si me lo corto demasiado y luego no me gusta? Las peluquerías en España están llenas de clientas con esas preguntas. Sin embargo, se ha hecho viral un vídeo de una asesora de imagen que nos enseña el largo exacto que debe tener este peinado tan favorecedor.

En los últimos tiempos, las melenas cortas han ganado adeptos y los cortes bob y pixie han sido dos de ellos. Todas recordamos el precioso 'short bob' de la modelo y actriz Kaia Gerber. Sin embargo, no a todas nos queda igual, porque no todas tenemos el mismo volumen, ni textura en el cabello, ni las mismas facciones. De hecho, la forma de la cara (ya sea cuadrara, redonda o alargada) es uno de los factores determinantes que los expertos en corte tienen en cuenta a la hora de usar la tijera.

El truco para acertar en el largo del pelo corto

"Si dudas a la hora de cortarte el pelo, mira qué truco te presento para acertar ¡siempre! Este truco fue inventado por el estilista británico John Frieda y se conoce como 'la regla del 5,5 cm'", explica Yolanda Caral en su perfil de Instagram. De este modo, puedes evitar equivocarte antes de que sea tarde y acabar con un peinado que no te favorece. La regla del 5.5, sirve para predecir si a una persona le sienta bien.

En su cuenta @yolanda_caral, la experta hablar sobre la regla del 5,5 cm, que consiste en colocar una regla debajo del lóbulo de la oreja y con un bolígrafo en perpendicular, señalamos la barbilla en línea recta hasta la regla. El punto donde se junta el boli y la regla es la que deberás tener en cuenta: "Si mide más de 5,5, mejor el pelo largo; si mide menos de 5,5, mejor corto", señala.

El inventor de la regla del 5,5: John Frieda

El estilista británico de 'celebrities', John Frieda, cuenta con su propia línea de productos capilares. Obsesionado con los ángulos, inventó esta técnica, pero no es lo único en lo que el británico quiso innovar.

Desde la página web de la marca de productos capilares, que lleva el mismo nombre que el experto capilar, explican los inicios: "La revista de moda líder en el mundo necesitaba un estilista que transformara rápidamente los tipos de cabellos más exigentes en las producciones fotográficas. Las mujeres con cabello exigente tenían problemas para arreglárselo en casa de la forma que querían, entonces buscaban ayuda en el salón de belleza. Mediante esta experiencia, John Frieda comprendió que el cabello puede ser único, y supo que no había una regla general para el rubio opaco, el 'frizz' incontrolable o el cabello extrafino. Todos requerían productos especializados. Y estos productos no existían, entonces él los creó". Como dice el eslogan de la marca: "Ahora muéstrale al mundo lo que tu cabello puede hacer".

