Estos son los tres peinados perfectos para chicas con poco volumen en el cabello

A la pregunta de, ¿cómo es tu pelo?, la respuesta de una gran mayoría sería en negativo, ya que es habitual que (casi) nadie esté convencida de su cabello. Unas por encrespado, otras por ondulado y otras por rizado o por liso, la cuestión es que es difícil encontrar a quien esté feliz con su melena, y más en un país como España que, según el último informe lanzado por L'Oréal Paris, el 95% de las mujeres llegaría tarde a una cita si es para llevar mejor el pelo.

La realidad es que existen (por norma general) tres tipos de pelo: rizado, ondulado y liso. Y dentro de esta clasificación podemos distinguir entre grueso (un 19%) y fino, la mitad de las mujeres españolas, según L'Oréal Paris. Y precisamente es este alto porcentaje el que se enfrenta a una lucha cada vez que quiere cambiar su look.

Y es que, uno no de los principales problemas de belleza al que se enfrenta quien tiene un pelo muy fino es que no le dura ningún peinado. No importa el tipo de producto que emplee a modo de fijador, ni el tipo de herramienta, una melena lacia y sin densidad es complicada de peinar.

Tres peinados para chicas de pelo fino

Si eres de las que tienes un cabello fino y, por tanto, con poco volumen, tranquila, existen diferentes formas de peinar tu pelo, que pueden ayudarte a ganar movimiento y generar la sensación de una mayor densidad capilar.

1. Moño bajo

Elena Perminova con mono bajo, efecto tirante, en la Alta Costura de París. Launchmetrics

El pelo recogido en un moño con raya al medio es una elección más que sugerente para quienes tienen el pelo demasiado fino o poca cantidad. ¿Cómo hacerlo? Aplica un sérum o algún producto para suavizar, después hazte una cola de caballo baja, a continuación, bate el pelo con un cepillo plano, si deseas proporcionarle volumen a la melena y por último, enrolla el cabello y asegúralo con unas horquillas, siempre intentando ocultar las puntas para que el acabado del peinado luzca perfecto.

Si, por el contrario, quieres reproducir este mismo recogido, pero de estilo desestructurado, cuando enrolles la melena intenta que el cabello no esté demasiado tenso y deja que se escapen algunos mechones en ambos laterales del rostro.

2. Ondas naturales

Una de las invitadas a la Semana de la moda masculina, de París, lucía su melena con ondas desestructuradas. Launchmetrics

Otro peinado que favorece a quienes no tienen un pelo grueso son las ondas desestructuradas, las denominadas ondas surferas, prueba de ello es el peinado con raya al medio que, a menudo, luce la modelo Giselle Bündchen.

Lo idóneo es que antes de empezar a crear las ondas, evites el calor de los artefactos, mínimamente, hasta lograr fortalecer el cabello con alimentación, vitaminas o algún tratamiento aconsejado por algún profesional. ¿Cómo hacerlas? Para conseguir las ondas naturales sin calor puedes emplear trucos como los trozos de tela. Sí, como lees. Colócalo en un mechón de pelo dejando un pequeño espacio con la raíz, luego asegúralo con una hebilla y haz una trenza alrededor de la tela. Repite el mismo procedimiento en todo el cabello y déjalo así durante unas tres horas aproximadamente. Si necesitas inspiración, aquí tienes varios peinados con trenzas.

3. Pelo mojado con 'maxi' raya a un lado

Invitada a la Semana de la Alta Costura de París luciendo un peinado de efecto mojado, con 'maxi' raya a un lado. Launchmetrics

El cabello de efecto mojado es una de las soluciones más idóneas para los cabellos finos, que no suelen resistir un peinado por más de cinco minutos. ¿Cómo hacerlo? Conseguir el denominado 'efecto wet' es muy sencillo, y puedes intentarlo de dos maneras: 1) peinar la melena cuando esté mojada o 2) trabajarla con el pelo seco. En ambos casos debes aplicar pequeñas dosis de gel o cera para el pelo y luego alisar el cabello de adelante hacia atrás, para después colocarlo con raya a un lado y dejarlo suelto o también puedes recogerlo en una coleta baja, de tal modo que aporte cierta informalidad a tu 'beauty look'.

