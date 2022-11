El peinado de Olivia Palermo (que también ha llevado la princesa Leonor) es el recogido definitivo para triunfar con tu look de invitada

Si hay un peinado que ha estado triunfando en todas las temporadas del 2022, es sin lugar a dudas las trenzas. Este recogido lo hemos visto en multitud de variantes, como las minitrenzas este verano o los looks más elaborados gracias al estreno de series que no paran de incorporarlas en sus personajes, como La casa del dragón.

Tanto Elie Saab como Iris Van Herpen, Christian Dior, Louise Lyngh Bjerregaard y Cecilie Bahnsen han apostado por las trenzas en sus colecciones de otoño-invierno 22/23 en muchos estilos, desde el más romántico hasta el más futurista.

El 'street style' también se ha hecho eco de ellas y nuestras 'influencers' favoritas han sido de las primeras en apuntarse a esta tendencia, primero llevando las minitrenzas tan hippies de este verano y, ahora, se decantan por recogidos más formales ideales para los eventos de estas navidades o para ser la invitada perfecta en bodas invernales.

Olivia Palermo, la reina de Instagram, no ha podido esperar más a estrenar esta nueva variante y nos ha sorprendido a todos mediante una historia de la red social con el moño trenzado definitivo.

El moño trenzado de Olivia Palermo @oliviapalermo/INSTAGRAM

La 'influencer' acudía a los premios Glamour Women of the Year con un look satinado y falda estructurada de Bach Mai y un collar de piedras preciosas firmado por Marco Bicego. Sin embargo, el verdadero protagonista de su estilismo fue su peinado.

Olivia Palermo posaba en la alfombra roja con un moño trenzado extremadamente pulcro y pulido (tal y como dictan las tendencias capilares actuales) en el que no había lugar para un pelo suelto o una horquilla mal colocada.

Este tipo de peinados ya fueron virales hace un par de años con el estreno de Black Widow y los looks que nos dejaron tanto Scarlett Johansson como Florence Pugh en pantalla y ahora han vuelto a conquistarnos en una versión más sofisticada.

Un look muy 'royal'

La princesa Leonor en los premios Princesa de Asturias 2022 GTRES

No obstante, este peinado no es solo para personajes de ficción e 'influencers' de moda, también la realeza es incapaz de resistirse a sus encantos, haciendo que la princesa Leonor lo luciera en los últimos premios Princesa de Asturias.

La heredera al trono escogió un estilo no tan pulido como el de Palermo pero con aire juvenil. En su caso, Leonor prescindió de tanta laca y gomina para decantarse por un moño trenzado más casual que dejaba sueltos un par de mechones que enmarcaban su rostro. Un peinado perfecto para una chica joven de 17 años.

Como ya hemos podido comprobar, los moños trenzados son un peinado muy favorecedor para todo el mundo y, sin embargo, uno de los mas olvidados en los looks de invitada. Así que, si quieres sorprender a todos en tu próximo evento, no dudes en llevarlo.

