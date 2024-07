El peinado militar de la princesa Leonor que se convertirá en el favorito de las chicas que más saben de moda

Hoy, la princesa Leonor daba un paso muy importante dentro de su educación militar, siendo nombrada por su padre, el rey Felipe VI, dama alférez cadete del Ejército de Tierra, dándole también la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco al terminar su formación en la academia de Zaragoza.

Junto a ella, además de los reyes de España, también acudió la infanta Sofía, que no quiso perderse el momento de reunión con su hermana mientras presidían la entrega de los Reales Despachos de empleo y los nombramientos a los nuevos oficiales del Ejército de Tierra y de la Guardia Civil.

Aunque Letizia quería dejar todo el protagonismo a Leonor, ha sido muy difícil apartar los ojos de su vestido, un espectacular diseño de Maje de corte midi y mangas abullonadas blanco roto con detalles florales multicolores, aunque el que más predominaba era el verde.

El recogido más favorecedor de Leonor

Si en cuanto a estilo ha ganado la reina, en lo referente a belleza, todo el mundo estaba pendiente de Leonor que, a pesar de llevar el uniforme de gala con el que la hemos visto más veces, nos ha dejado sin palabras con el 'clean look' que lo acompañaba y que querremos hacernos todas este verano.

El rey Felipe junto con la princesa Leonor y la infanta Sofía Agencia EFE | EFE

Debajo de la gorra de plato, Leonor llevaba un recogido extrapulido con un moño trenzado. Este tipo de peinados se hizo muy famoso en redes sociales gracias a 'influencers' como Hailey Bieber o Matilda Djerf, que ayuda a despejar el rostro y es muy favorecedor para todas.

Conchi Arias, fundadora de Campos Curlyhair y creadora de la marca CCH by Campos Curlyhair, nos da las claves para copiar el look de la princesa de forma fácil y sin morir de frustración en el intento. Según la experta, es un recogido bajo de efecto 'wet look' y, para conseguirlo, "humedecemos la zona de las raíces y aplicamos un gel o mousse de definición fuerte, como Aqualift curl mousse CCH. A continuación, pasamos un peine que tenga las púas bastante juntas para pulir bien y creamos una coleta baja".

"En su caso, como la zona del flequillo la tiene desfilada y no le llega atrás, se coloca unas horquillas en los laterales para conseguir un acabado 'clean look' perfecto. Aplicamos en la coleta un poco de aceite seco para pulir todavía más y aportar manejabilidad y brillo. Trenzamos el cabello y, una vez tenemos la trenza, la giramos sobre sí misma para enrollarla. Finalmente, escondemos la punta en un lateral con una horquilla", nos desvela la estilista.

Este verano, estar frescas va a ser imprescindible debido a las altas temperaturas y el 'clean look' es una opción ideal para despejar el cuello. Si bien es muy práctico y está en tendencia, tenemos que tener cuidado y no abusar de él, ya que a la larga podría ser perjudicial para la salud de nuestra melena.

