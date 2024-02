Pamela Anderson vuelve a desafiar a los estándares de belleza al posar sin maquillaje en la portada de una revista

En un mundo saturado por imágenes retocadas en redes sociales, filtros faciales que cambian por completo los rasgos y listas de espera en las consultas de los médicos estéticos, Pamela Anderson supone un soplo de aire fresco. La actriz, conocida por su papel de rubia explosiva en Los vigilantes de la playa, ha llegado para romper con los estándares de belleza y cambiar cómo envejecemos.

La actriz fue todo un mito erótico en la década de los 90 y una de las conejitas de Playboy más famosas por sus impresionantes -y apretados- conjuntos y un maquillaje felino muy sexy que, a día de hoy, sique siendo tendencia. Sin embargo, los looks de Pamela cambiaron radicalmente hace unos meses, sobre todo en lo referente a su rostro, que ahora lo luce 'au naturel'.

La primera vez que la vimos con la cara lavada fue en la Semana de la Moda de París del pasado septiembre, en la que nos sorprendió a todos con un look muy fresco y femenino, lejos de la exuberancia que siempre acompañaba a su eterno delineado de labios. Si bien que tomase esta decisión fue impactante, su motivo lo es aún más.

La decisión de no volver a utilizar maquillaje se debe a la pérdida de su maquilladora, Alexis Vogel, que murió de cáncer de mama en 2019. "Ella era la mejor. Y desde entonces, simplemente sentí que, sin Alexis, es mejor para mí no usar maquillaje", contó a Elle US. Sin embargo, otro de los motivos es porque quiere aceptarse tal y como es a sus 56 años y, por lo que se ve, no tiene ningún miedo a mostrarse al natural, siendo portada para una revista sin retoques ni maquillaje.

Perfect ha sido la publicación que ha decidido llevar a Anderson a portada y el nombre no puede más apropiado. La estrella aparece sobre una cama, despeinada, sin maquillaje y perfecta. "Perseguir la juventud es inútil. Todo lo que podemos hacer es abrazar quiénes somos en el momento en que estamos y estar bien con dónde están nuestros pies en este momento. Ya no tengo que ser guay. Puedo ser yo misma. Es muy liberador sentirse cómodo en tu propia piel", se sinceraba sobre envejecer.

Si bien no ha sido un camino fácil, la actriz ha logrado reconciliarse con el espejo y dice sentirse "rebelde", ya que en un mundo donde los maquillajes son muy elaborados y el 'contouring' son la norma, a ella le gusta ir a contracorriente. No solo es una mujer libre que decide ir como más le guste, sino que inspira a las demás a hacer lo mismo.

