Nombres de exparejas y tendencias pasadas de moda: estos son los tatuajes que más se eliminan

Un tatuaje es para siempre... ¿O quizás no? Hace no tantos años, quien tomaba la decisión de hacerse un tatuaje era con la idea de mantenerlo por siempre en su piel, sin embargo también hay quien se arrepiente de haberlo hecho, ya sea por la zona en el que está hecho, porque el tatuaje en sí tenga un significado que no te apetece tener que seguir recordando o, simplemente, porque por estética has cambiado de opinión. En la actualidad, por suerte, la técnica de eliminación de tatuajes está muy avanzada y ya es considerada una manera segura, y cada vez más asequible, de borrar esos dibujos que ya no queremos llevar en nuestro cuerpo.

Según estudios recientes, España es uno de los países con más personas tatuadas del mundo, junto con Italia, Suecia o Estados Unidos. Los que se tatúan suelen repetir, y siempre se ha escuchado que de cierta forma "engancha" a quien lo ha probado. Es por ello, que la media de tatuajes por persona se sitúa en los 3. "La tendencia de tatuarse va claramente en aumento, y cada vez son más los famosos de todos los ámbitos que lucen con orgullo sus cuerpos tatuados, desde futbolistas hasta cantantes o 'influencers', pasando por gente corriente que busca nuevas formas de expresión", explican desde Tattoo Cleaners, cadena especializada en eliminación de tatuajes.

Este crecimiento de tatuajes también genera un aumento de personas que se arrepienten de llevarlos y, por tanto, de gente que toma la decisión de eliminarlos para siempre. Pero, ¿en qué consiste exactamente esta técnica? ¿Es segura y efectiva? ¿Duele? ¿Cuánto cuesta? Los expertos en materia responden a las típicas preguntas.

¿En qué consiste la técnica de eliminación de tatuajes?

Isabel Estévez, CEO de Diamond Cares Madrid, centro de estética y especializado en eliminación de tatuajes, explica que se trata de "un láser llamado Q-Switch que, al contacto con el color negro (también los hay ahora para rojos y marrones), hace que la tinta 'explote' (es decir, que se fragmente en partículas) consiguiendo que salte fuera del cuerpo por un lado y, por otro lado; el cuerpo lo deshecha de forma natural".

¿Cuánto tarda en eliminarse un tatuaje?

"El proceso de eliminación de las partículas fragmentadas de tinta del cuerpo suele durar varias semanas", explican la responsable del negocio y portavoz de Tattoo Cleaners, Katia Elez. "Se requieren varias sesiones para eliminar un tatuaje. La media para uno profesional de tinta negra suele oscilar entre 4 y 10 sesiones", añade.

"El número de sesiones depende de múltiples factores: cantidad, profundidad y color de la tinta, antigüedad del tatuaje, la edad, los hábitos de la persona, metabolismo...", detalla. En este sentido, es clave saber si la persona es deportista, por ejemplo, suele eliminar el pigmento más rápido que una persona sedentaria. Pero, por ejemplo, si la persona es fumadora sí necesitará más sesiones.

Hay tatuajes que tardan más eliminarse que otros, esto depende de muchos factores. Pixabay/Darkmoon_Art

¿Cómo debe curarse?

Tal y como explicó el doctor Javier Pérez Diez, de Clínica Premium Marbella, se deben llevar a cabo unos cuidados tras la sesión de la eliminación del tatuaje, como es aplicarse la crema antiséptica y antiinflamatoria que indique el especialista, lavar la zona con jabón neutro y no tocar ni rascar las ampollas ni las costras". Es cierto que si esto no se lleva a cabo, tal y como confirma Isabel Estévez, si no se llevan a cabo estos cuidados, es cuando puede quedar cicatriz o marcas.

¿Duele eliminar un tatuaje?

Todos los expertos, coinciden en que es molesto pero no es necesaria la anestesia local. Javier Pérez asegura que es suficiente utilizar una crema anestésica tipo EMLA, si queremos reducir las molestias del proceso. Por su parte, Katia Elez señala que "no es indoloro, es parecido a realizarse una sesión de depilación láser, pero no olvidemos que quien se elimina un tatuaje, se lo realizó primero, y ese también es un acto doloroso".

¿Cuánto cuesta eliminar un tatuaje?

"Mucha gente no elimina sus tatuajes porque cree que es demasiado caro hacerlo, y no es así", explica Katia Elez. Todo dependerá de la cantidad de sesiones láser necesarias para la eliminación de uno al completo. La media de precios se encuentra entre los 60 y los 180 euros.

El precio medio de eliminar un tatuaje pequeño se sitúa alrededor de los 300 euros, en el caso de 5 a 8 sesiones, "aunque es importante señalar que cada persona es única y hay muchos factores que pueden variar este número: si la persona fuma, si hace deporte, la calidad de la tinta que se usó al tatuar, su profundidad o si en el proceso de eliminación se experimenta dolor", detalla la experta de Tattoo Cleaners.

Una persona deportista tardará menos tiempo en eliminar un tatuaje. Pixabay/StockSnap

Nombres de exparejas o tendencias pasadas de moda: lo que más se elimina

¿Cuáles son los tatuajes que más se eliminan? Como es obvio, los nombres de las exparejas los que lideran el ranking de tatuajes más eliminados, según detallan desde Tattoo Cleaners. "Dicha causa afecta por igual a hombres que a mujeres y la edad de los clientes va desde los 18 a los 60, siendo lo más habitual entre los 25 y los 35 años. La segunda posición sería para aquellos que han sido tendencia en algún momento pero que han acabado pasando de moda".

Por otro lado, "los tribales son probablemente los que acumulan más arrepentidos", explica Katia Elez. Otro de los casos más comunes y curiosos es el del tatuaje que no gusta desde el inicio. "Hay personas que nos han contactado incluso el mismo día de haberse tatuado", añade la experta. También destacan entre los que generan más arrepentimiento los que se realizan en la juventud, y aquí habría que añadir también los que los progenitores no quieren que vean sus hijos.

También destaca la alta demanda que hay para eliminar aquellos que están en zonas muy visibles, como brazos, piernas y cuello. Por último, cada vez son más los que quieren borrar tatuajes antiguos para realizar un 'cover' y así actualizar o mejorar un tatuaje anterior.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.