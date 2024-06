El desodorante que se está haciendo viral entre las mujeres: es de hombre y no mancha

La llegada del verano trae consigo el comienzo de las altas temperaturas en España. El calor aprieta e impacta contra el organismo activando así un mecanismo de defensa: el sudor. Esta sudoración surge para enfriar el cuerpo, las glándulas en la piel empieza a emitir un líquido claro y salado. Este de normal no provoca olor, pero sí que lo hace cuando se junta con las bacterias de la dermis. Es por ello que la higiene corporal en esta temporada estival es más importante si cabe.

Al igual que se eligen los mejores productos para la rutina facial y corporal diaria, escoger un buen desodorante también es primordial. Así pues, muchas mujeres inician un periplo en testar productos hasta dar con el que mejor se adapte a sus axilas. Uno de los resultados que se ha ido viralizando es el de elegir la opción masculina, ya que muchas usuarias han encontrado en este tipo de producto un desodorante fiable, de larga duración y antimanchas.

El desodorante de hombre que usan las mujeres

Desodorante 'Men Black And White Invisible Original'. Druni

Elegir un buen desodorante no es tarea fácil y menos cuando cada organismo responde de una forma u otra dependiendo del producto. Estos dependen en gran parte del pH de la piel, por lo que eso determinará la efectividad en tu cuerpo. Esto lleva a la situación de tener que pasar por varios estilos y marcas antes de encontrar el adecuado para nuestra piel, que de normal cuenta con un pH de 6,5, frente a los 4 que presenta un desodorante.

Pues bien, algunas consumidoras han encontrado que la versión masculina se adapta mejor a sus axilas, proporcionándole un tiempo mayor de higiene. En redes sociales como TikTok se puede ver a algunas usuarias mostrar un desodorante de Nivea Men, que se puede encontrar en el mercado por unos 2 euros. Concretamente, se trata del Men Black And White Invisible Original en su formato roll-on, uno de los más recomendados por los expertos.

Este desodorante promete un protección de 48 horas y no utiliza entre sus ingredientes ni parabenos, ni alcohol, ni aceites minerales. Además, es antitranspirante, por lo que regular la humedad de la axila y reduce la aparición del sudor. Y lo que hace atractivo Men Black And White Invisible Original es que no mancha la ropa. No obstante, cabe destacar que esta versión Black and White también tiene formato femenino, para aquellas que busquen parecidas prestaciones que el formato masculino.

Cuál es el mejor desodorante: ¿el roll-on o el spray?

A la hora de elegir desodorante, también tenemos que escoger la opción del formato. Se pueden encontrar así los spray o el roll-on, este se caracteriza por ser más compacto y por su aplicación directa sobre la axila con una esfera que se desliza fácilmente. Atendiendo así a la red de farmacéuticos de Acofarma, estos aseguran que este formato es el más recomendado.

Aunque por lo general el spray sea más fácil y rápido de aplicar, este contiene grandes cantidades de alcohol. Este ingrediente puede afectar a la piel, sobre todo las más sensibles, causando así escozor e irritación. Esta tiene mucho más impacto después de la depilación. La elección del roll-on aporta más suavidad, una cobertura más fiel y una sensación hidratante y fresca, que tiene como mayor desventaja su lenta absorción.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión. Lee aquí nuestra política legal de afiliación.