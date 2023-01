Ni moño ni coleta: así es el peinado fácil de Margot Robbie que puedes hacer en menos de un minuto

Hay día en los que el pelo es indomable. Nos pongamos como nos pongamos, los 'bad hair days' existen y la única solución que tenemos ante ellos es utilizar un accesorio capilar (ya sea un gorro, una diadema o un pasador) o, bien, hacernos un recogido bonito y favorecedor.

Las coletas y los moños son los peinados más repetidos entre las mujeres de media o larga melena. Ambos son aptos tanto para el día a día como para eventos más especiales, pero, ¿y si optamos por un híbrido entre estos?

Margot Robbie nos inspira, una vez más, en su última aparición pública con un peinado que, además de ser muy sencillo de hacer, es original y diferente a lo que estamos acostumbradas a ver. La actriz que dará vida a Barbie se encuentra de promoción de su próxima película (y, no, no es la de la muñeca más famosa del mundo): Babylon, un 'film' de Danielle Chazelle en la que Robbie y Brad Pitt son los principales protagonistas.

El largometraje está inspirado en la década de 1920 y toca temas como el lujo y la excentricidad, como principales razones tanto del ascenso como de la caída de distintos soñadores de Hollywood de la época. Babylon se estrena a nivel mundial el próximo 20 de enero. En plena semana de promoción de la película, Margot Robbie ha reaparecido, tras su paso por la 'alfombra gris' de los Globos de Oro 2023, con un estilismo protagonizado por un vestido-túnica en color rojo con espalda descubierta y, por la parte delantera, dejaba el cuerpo de Robbie totalmente tapado.

Margot Robbie en la premier de 'Babylon' en Londres Samir Hussein/WireImage / Getty

'Flip bun', el recogido que marcará tendencia en 2023

Con vestidos en los que no se puede apreciar el cuello, el pecho o los hombros, siempre es recomendable elegir un recogido que deje el rostro al descubierto. Por ello, Robbie ha apostado por este peinado que no es ni un moño ni una coleta y, por eso, ha llamado tanto la atención. Tal y como explica Mónica Duque, directora de Salón Seensay en Santander, el peinado de Margot Robbie es un 'flip bun', que es "una combinación entre un moño y una coleta. En su caso, lo luce en versión recogido bajo y liso, que es muy elegante y favorecedor. Además, los mechones frontales sueltos le dan naturalidad y frescura al look".

El original recogido de Margot Robbie Mike Marsland/WireImage / Getty

¿Cómo hacer el peinado de Margot Robbie paso a paso?

Recrear este peinado en casa es muy sencillo, si sabemos cómo. La experta capilar Mónica Duque nos da las claves para hacerlo de la forma más rápida y que quede bien:

En primer lugar, texturizamos el cabello usando el secador con máximo calor y mínima potencia, para añadir volumen en la parte superior. Después, hacemos una coleta baja, dejando dos mechones sueltos en los laterales, es decir, en la zona de la patilla. Al hacer la coleta, no metemos todo el cabello, sino que creamos esa forma de moño con la parte de abajo suelta. Con los mechones que habíamos dejado en los laterales, envolvemos la goma y, el pelo sobrante, también lo dejamos que caiga por debajo. Sujetamos con horquillas para que sea duradero.

GALERÍA | Los cambios de look de 2022 que marcarán 2023

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.