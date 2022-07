Por qué el moño bajo de Amelia Bono es el que necesitamos para sobrevivir a la ola de calor sin renunciar al estilo

Con las altas temperaturas que estamos soportando por la larga ola de calor, nuestro ingenio acaba agudizándose para estar frescas lo máximo posible. Tener las persianas bajadas, un ventilador, agua cerca y ropa fluida y transpirable son los básicos para no sufrir un golpe de calor, pero nuestro pelo puede jugar a nuestro favor para conseguir bajarnos la temperatura.

El cuello es una zona muy sensible a la temperatura, por lo que si llevamos el pelo suelto y tenemos la melena larga o midi, puede parecer que llevamos una manta zamorana sobre los hombros. ¿La solución? Un buen recogido.

La coleta es el peinado al que más recurrimos en estas ocasiones, pero seamos realistas, no es bueno para nuestro pelo abusar de ellas, ya que estropean el cabello, lo rompen y adopta una forma extraña que para nada queremos. Por eso, debemos innovar.

El Instagram de nuestras 'influencers' favoritas es una gran fuente de inspiración para este cometido, y Amelia Bono nunca defrauda. La hija del ex político nos propone el moño bajo, un peinado cómodo, fácil y bonito que nos permitirá combatir el calor con estilo.

La 'influencer' no duda en llevar este look cuando más calor hace por su comodidad y su facilidad a la hora de hacerlo, ya que no supone demasiada maña. Este verano las pinzas y los moños se han convertido en nuestro look 'off duty' y gracias a modelos y creadoras de contenido, hemos aprendido mil formas de hacerlo.

El que lleva Amelia Bono es bastante sencillo, solo tenemos que peinar el pelo hacia atrás y hacer un moño en la nuca, pero podemos darle un poco más de sabor sujetándolo con una pinza de fantasía que ahora son tendencia (como las de flores y delfines) o haciendo una trenza y enrollarla sobre sí misma.

No es la primera vez que vemos a Amelia Bono con este tipo de moño y es que la 'influencer' es consciente de lo favorecedores que son y no duda en llevarlo durante todo el año.

Por una parte, nos despeja el pelo de la cara, haciendo que se vean más nuestros rasgos, mientras que, por otro lado, el efecto 'lifting' al hacerlo tirante puede quitarnos un par de años de encima.

¿Lo mejor de llevar un moño bajo? Aportará un extra de elegancia y las joyas que nos pongamos y cobrarán una gran protagonismo, por lo que podremos apostar por accesorios más arriesgados y llamativos. Amelia ha decidido darle prioridad al vestido que llevaba, de tirantes, midi y ajustado a la cintura que, además, gracias al color naranja potencia el tono dorado del bronceado. Es de Cortefiel y está rebajado de 79,99 € a 24,99 €.

Vestido algodón BCI bordado CORTEFIEL

