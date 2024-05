El nuevo exfoliante de Mercadona viral que prepara la piel para el bronceado y huele de maravilla

La sección de perfumería de Mercadona se ha convertido, poco a poco, en una referencia beauty para muchas. Cremas hidratantes, mascarillas para el pelo, sérums de ácido hialurónico o vitamina C, láminas antiedad con efecto lifting..., no hay cosmético que arrase entre las usuarias que no tenga su propia (y viral) versión en Deliplus. Y, ahora, que llega la temporada de preparar la piel para el sol no podía faltar el exfoliante.

Esta vez con aroma a sandía y con pepitas de kiwi. Así es el nuevo cosmético que ha revolucionado las redes sociales en España y que ya se ha ganado a numerosas usuarias que buscan eliminar las células muertas de la piel para prepararla para el bronceado, pero sin apostar por fórmulas muy abrasivas.

Se trata de una fórmula suave con partículas de bambú y semillas de kiwi que, además de por su olor a verano, no ha tardado en convertirse en uno de los must de Deliplus. Un cosmético que se integra dentro de su nueva línea Candyland y que no es fácil de conseguir. Pero, ¿qué tiene para triunfar? Te contamos todo lo que necesitas saber sobre el exfoliante de sandía de Mercadona para que sepas cómo estrenarlo y sacarle el máximo partido.

Un exfoliante con aroma a sandía y con pepitas de kiwi

El exfoliante natural es a base de pepitas de kiwi para ayudar a eliminar la piel muerta. Mercadona

El exfoliante corporal de Mercadona del que todas hablan es de sandía y, a diferencia de otros cosméticos, apuesta por ingredientes naturales para eliminar las células muertas y preparar la piel para el bronceado. Con partículas de bambú y semillas de kiwi, asegura una acción suave y apta para todo tipo de pieles, ya que no tiene una acción emoliente agresiva.

Un aliado indiscutible para conseguir una piel luminosa, sana y limpia (y para deshacerse de pequeñas imperfecciones, como puntos negros o espinillas superficiales), este exfoliante viral de Deliplus viene en formato de 250 mililitros y cuesta menos de cuatro euros.

El olor a sandía, que recuerda al verano, es uno de los grandes atractivos de este exfoliante que se une a los olores que ya estaban disponible de años anteriores en las estanterías del supermercado valenciano: Coco y Sal del Mar Muerto.

Aplicarlo, como ocurre con el resto de productos exfoliantes de Mercadona, es muy sencillo: solo hay que coger la cantidad necesaria y aplicarla sobre la piel limpia y húmeda haciendo círculos. Un masaje suave en el que debemos incidir en la zona de escote, espalda, brazos o muslos que nos dejará un tacto suave, un aroma agradable y, además, ayudará a que no nos quememos este verano (¡ni nos pelemos!9.

'Candyland': la línea 'beauty' de Deliplus que huele a frutas

Aunque parece que el exfoliante de sandía ha sido uno de los primeros en desaparecer de las estanterías, no es el único producto con olor a frutas que ha llegado nuevo a Mercadona. Y, sí, las redes sociales ya se han hecho eco de la nueva gama de belleza del supermercado valenciano: se llama 'Candyland', hay cremas hidratantes y lociones glitter y todas huelen a verano.

La tiktoker Mamibloguer es una de las muchas que no han querido perder la oportunidad de probar los nuevos productos que la componen y su review ya acumula más de 111.000 visualizaciones. Entusiasmada parece estar con la crema hidratante de sorbete de Mango de Mercadona, ya que prescribe en el vídeo que su "textura súper ligera se absorbe rápido" y le "flipa".

También prueba la nueva loción corporal con glitter de Deliplus que, a diferencia de la que arrasó el pasado verano, esta vez destaca por su olor a mandarina. Aunque, según la tiktoker, cabe destacar que lleva mucho brillo y que dejará un efecto glow muy interesante que merece la pena probar.

