Con el recién estrenado inicio de la primavera en España, Mercadona ya prepara su sección de perfumería con los nuevos protectores solares para proteger el rostro de la radiación solar. Y lo hace de la mano de Deliplus, la marca de belleza y cosmética por excelencia de la empresa valenciana. Más allá de la llegada de las cálidas temperaturas a nuestro país, lo cierto es que mucha gente no sabe es que habría que usar crema solar todos los 365 días del año, y no solo en verano o cuando vamos a la playa o la piscina.

"El sol nos da indirectamente todos los días del año cuando estamos paseando o conduciendo… Igual que nos cepillamos los dientes después de comer, tenemos que coger el hábito de salir a la calle con la crema de sol sobre la piel que no nos cubre la ropa como la cara, el escote y el dorso de las manos. Deberíamos reaplicarlas cada dos horas. Además de llevar gorras, sombreros y gafas de sol con filtro ultravioleta", sostiene Carolina Vila Sava, Dermatóloga y Dermatóloga estética del Hospital Quirónsalud Huelva.

Uno de los mitos a desterrar para siempre es que los protectores solares hacen que no nos pongamos morenas. Nada más lejos de la realidad. Si en algún momento se te pasa por la cabeza ponerte al sol sin crema solar, tu piel no solo se pondrá roja y te escocerá, sino que a largo plazo las consecuencias son irreversibles. De este modo, el envejecimiento de la piel y las arrugas aparecen antes, y el moreno desaparece más rápido, sin mencionar los posibles efectos para la salud de no usar protección frente a los rayos UVA del sol.

El nuevo protector con color de Mercadona para todo tipo de pieles

Deliplus hace alarde de la innovación, seña de su identidad, con la nueva crema facial con fotoprotección solar alta, con un SPF50 contra los rayos UVA y UVB, para combatir los radicales libres provocados por el paso del tiempo, la contaminación y la radiación ultravioleta, reduciendo los signos del envejecimiento prematuro de la piel.

Crema protección solar facial con color Deliplus FPS 50 Mercadona

De lo que no cabe duda es que el secreto de su fórmula reside en el efecto buena cara sin esfuerzo, que nos da un toque de color muy sutil y natural. Por sus ingredientes con acción antioxidante e hidratante, puede servir como base de maquillaje natural, puesto que unifica el tono y disimula las imperfecciones del rostro sin que se note que se lleva puesta.

Otros de sus beneficios reside en que es apta para todo tipo de pieles, incluso las pieles grasas o con tendencia al acné. Además, es resistente al agua. En cuanto a su precio, es de 6 euros por cada envase de 50 mililitros. Asimismo, es importante recalcar que Mercadona también cuenta con la misma versión sin color, ideal para quienes prefieran usar, a continuación, su propia base de maquillaje.

¿Qué va primero la crema o el protector solar?



La Dra. Maite Fernández Morano, miembro del GEDET (Grupo de Dermatología Estética y Terapéutica) explica a Mujer.es que "la crema hidratante se aplica antes que la crema de protección solar, para que el protector solar haga su función de proteger la piel de los rayos ultravioleta". Además, añade: "otra opción es usar una crema hidratante o base de maquillaje con índice de protección solar" y mezclar ambas.

Además, aplicar crema hidratante antes de exponernos al sol siempre será beneficiosa, principalmente por la función tan beneficiosa que tiene para la piel. "Con el sol, la piel se deshidrata con mucha facilidad y por eso es importante mantenerla nutrida. Se puede usar la crema hidratante cada día para mantener una hidratación natural", nos cuenta la doctora.

¿Qué SPF elegir para nuestra crema solar?



"El significado de SPF es Sun Protection Factor, o factor de protección solar' El número que acompaña al SPF, indica el número de veces que el protector aumenta la resistencia natural de tu piel ante quemaduras solares. Es decir, un protector con SPF 50 significa que tu piel tardará 50 veces más en quemarse que si no te hubieras puesto protección".

Una mujer se aplica crema solar en el rostro para proteger su piel del sol Canva

La dermatóloga del Hospital Universitario de Puerta del Mar de Cádiz indica, además, que "el SPF 50 es el factor solar más recomendable, ya que filtra alrededor del 98% de los rayos UVB. Si continuamos bajando por niveles, encontramos también el SPF 30, que filtra aproximadamente el 97% de los rayos UVB y mucho más abajo en la escala, figura el SPF 15, que filtra el 93% de los rayos UVB".

Maite Fernández Morano insiste en que es clave tener en cuenta que el SPF no solo está relacionado con el tiempo de exposición al sol, sino también con la cantidad de energía solar que el cuerpo recibe y con el fototipo de piel de cada persona.

Además, la piel no solo está expuesta al sol, hay factores externos que también son agresivos como la luz emitida por nuestros teléfonos móviles. Esta luz, también conocida como luz de alta energía visible (HEV), puede penetrar en las capas más profundas de la piel, dañando el colágeno y la elastina, lo que se ve reflejado en forma de arrugas, manchas y flacidez.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.