Estos son los cinco perfumes de mujer que duran todo el día

Una fragancia exquisita, con carácter y que dure todo el día. Eso es lo que más valoramos en nuestro perfume favorito. Para esto, la calidad de los ingredientes es fundamental. En las tiendas de España, encontramos una gran variedad de fragancias, cuyo aroma permanece durante mucho tiempo, sin que resulte abrumador ni empachoso.

Floral, cítrico o dulce, seleccionamos cinco perfumes que cuentan con un buen equilibrio entre las notas de salida, corazón y fondo, para que la experiencia olfativa sea duradera y agradable.

1. Chanel Coco Mademoiselle

CHANEL COCO Mademoiselle. Druni.

"La esencia de una mujer libre y cautivadora. Un oriental amaderado y ambarino de carácter intenso: sensual, profundo, adictivo", así lo definen desde la marca. Y es que este perfume es un clásico que mezcla feminidad. Chanel Coco Mademoiselle es de tipo oriental amaderado, que contiene pachulí, con un toque ambarino, vainilla y haba tonka. Un corazón de rosa y jazmín, y el contraste de los cítricos, coronan su característica fragancia. Disponible en Druni por 97,95 € (50ml.).

2. Libre, de Yves Saint Laurent

Perfume Libre, de Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent.

Libre, de Yves Saint Laurent es una fragancia femenina que, desde que fue lanzada en 2019, no ha dejado de triunfar por su carácter y durabilidad. Es cálida y sensual, con una mezcla de vainilla de Madagascar, ámbar gris y almizcle. Este fondo rico y envolvente asegura que el aroma perdure en la piel, dejando una estela memorable. Está disponible en Druni por 107,95 € (150 ml.).

3. Idôle Le Parfum, Lancôme

Idôle perfume vainilla y orquidea Lancôme

Este perfume floral de Lancôme, sorprende por su aroma fresco y femenino, pero duradero. Idôle Le Parfum cuenta con tres ingredientes principales: rosa Radical, el Jazmín Aéreo y el Chipre limpio, por lo que cuenta con un aroma con un toque exótico, al mismo tiempo. Disponible en Druni por 76,97 € (100 ml.).

4. Born In Roma Intense, Valentino

Born In Roma Intense, Valentino. Druni

El frasco rinde homenaje al icónico Rockstud de Valentino, con un atrevido diseño piramidal, inspirado en la arquitectura romana. En su interior, un perfume inspirado en los atardeceres italianos. Born In Roma Intense, de Valentino, cuanta con vainilla bourbon, con tonos cálidos parecidos a la miel, un trío de flores de jazmín, con un toque frutal potente y benzoína, que realza las notas de vainilla y aumenta la intensidad. Disponible en Druni por 94,95 € (100 ml.).

5. This Is Her!, Zadig & Voltaire

Perfume de Zadig & Voltaire. Zadig & Voltaire.

Una mujer imprevisible e irresistible, esa es la fuente de inspiración del perfume This Is Her! de Zadig & Voltaire. Sensual, libre y desenfadado, este perfume floral y especiado, cuenta con notas de jazmín, sambac y baya rosa, notas dulces de castaña, vainilla y sándalo. Está disponible en Sephora por 84,99 € (100 ml.).

