Los mejores maquillajes para los festivales de este verano que querrán llevar los amantes de la moda

Cuando ya tenemos las entradas de nuestro festival favorito para ir a ver a esos grupos que tanto nos gustan y no paran de sonar en nuestra 'playlist' de Spotify, lo primero en lo que pensamos es en el look que vamos a llevar. Muchas veces nos fijamos en las tendencias o en lo que han llevado los 'influencers' que seguimos y muchas veces dejamos en un segundo plano algo igual de importante que la ropa, el maquillaje.

Cuando se trata de destacar en los festivales de música, el maquillaje se convierte en algo fundamental para acompañar y terminar de completar nuestro look, añadiendo esa chispa de color y creatividad que casi nunca podemos llevar en nuestro día a día.

Si bien las tendencias en cuanto a estos 'makeup looks' no suelen cambiar —o la cara a todo color y purpurina o maquillajes en tonos neutros— este año, los sofisticados, pero atrevidos diseños de maquillaje de los desfiles de Alta Costura encontrarán su camino hacia los terrenos más polvorientos de los festivales, por lo que nos inspiramos en la moda de lujo para nuestros looks más memorables.

Sombras duocromo

Desfile de Jean Paul Gaultier Alta Costura FW19 Spotlight.launchmetrics

Una forma muy sencilla, pero impactante, de llevar varios colores en los ojos son con las sombras duocromo. Dependiendo de cómo le impacte la luz, podemos ver un pigmento u otro, ya sea verde y rosa o azul y morado. La gran variedad de tonos consiguen que podamos tener nuestra sombra perfecta y los encontramos tanto en formato polvo como líquido o crema.

Aplicarlo es muy sencillo, y es que, en la mayoría de los casos, solo necesitamos nuestro dedo para extenderlo y que no pierda la pigmentación. En el caso de que el producto sea en líquido o en un lápiz, lo depositamos en el parpado con el mismo aplicador y sin difuminarlo.

Sombra Líquida Duocromática Khamaleon - Videoclub de Krash Kosmetics Krash Kosmetics

Un ejemplo de este tipo de producto de maquillaje es la sombra líquida duocromática Khamaleon en el tono Videoclub de Krash Kosmetics, capaz de color hasta tres veces (azul, morado y verde) según el ángulo de visión y la luz. Lo podemos poner directamente sobre nuestro párpado con su aplicador tipo gloss (12,89 euros).

Iluminador lavanda

Look de maquillaje visto en el desfile de Mrs. Keepa Alta Costura Spotlight.launchmetrics

El lavanda ha pasado de ser uno de los tonos pastel que no utilizábamos a convertirse en uno de nuestros favoritos. Hace un par de temporadas invadió nuestro armario gracias a la influencia del Very Peri, el color que escogió Pantone para acompañarnos durante el 2022 y que desde entonces se quedó con nosotros.

Ya lo hemos usado en nuestros conjuntos favoritos y ahora es el turno del maquillaje, sobre todo en festivales gracias a la sensación mística y bohemia que transmite. Si queremos que destaque en nuestro look, lo mejor es llevarlo de iluminador, como vimos en uno de los desfiles de Alta Costura de Mrs. Keepa, ya que aporta mucha luz y brillo, haciendo que nuestros pómulos resplandezcan bajo el sol.

Iluminador Meta Glow de Essence Essence

De nuevo, nos encontramos con varios formatos, aunque en el caso de los iluminadores, los que más brillan y pigmentan son los de polvo. Si bien esto no es lo que buscamos en nuestro día a día, es perfecto para un festival. El Meta Glow de Essence tiene un tono holográfico lila que llama la atención allá donde va y lo podemos aplicar tanto con brocha como con el propio dedo (4,89 €).

Labios con (mucho) brillo

Maquillaje del desfile de Dany Atrache Alta Costura Spotlight.launchmetrics

Cuando pensamos en un 'makeup look' para un festival, rara vez se nos viene a la cabeza un maquillaje centrado en los labios. Casi siempre son los ojos quienes se llevan todo el protagonismo, pero no podemos pasar por alto el poder que puede tener una boca bien maquillada.

Centrar el look en nuestros labios puede ser la opción perfecta para aquellas personas que quieran algo más discreto, pero que aun así tenga esa estética festivalera. Una opción perfecta es apostar por el brillo con labiales repletos de purpurina y ayuden a reflejar los rayos del sol sobre nuestro rostro.

Pintalabios About That Shine - Flashing lights de Sephora Collection Sephora Collection

Los tonos pastel y dorados son ideales para pintar los labios de cara a un festival y Sephora Collection ha llegado a tiempo para presentar su nueva colección, About That Shine, con brillo intenso, además de un gran poder reflectante de la luz. Esta barra de labios brillante está impregnada de pigmentos cuyo recubrimiento refleja la luz con mayor intensidad que los nácares tradicionales para conseguir un acabado "efecto cristal". El tono Flashing lights es un melocotón con reflejos dorados que logrará potenciar el bronceado (13,99 €).

'Stickers' joya

Maquillaje del desfile de Armani Prive Alta Costura Spotlight.launchmetrics

Ya lo hemos visto en esta última temporada de Los Bridgerton y también en la Alta Costura: los 'stickers' joya van a estar de moda esta temporada. Estas pegatinas se convertirán en nuestras grandes aliadas a la hora de crear un maquillaje de festival, ya que lucen mucho sin necesidad de crear un look elaborado o de tener mucha maña con el pincel.

Aunque existen muchos tipos de 'strass' facial, los más fáciles de aplicar son aquellos que vienen en formato pegatina, por lo que no tenemos que ponerles un pegamento especial ni agarrarlas de determinada forma para que se queden pegadas a nuestro rostro.

Party Lab Stickers de You Are The Princess You Are The Princess

Si quieres probar este tipo de look, puedes animarte con las pegatinas joya Party Lab Stickers de You Are The Princess, con un diseño autoadhesivo fácil de usar y de retirar que no deja residuos. Para aplicarlas tenemos que asegurarnos de que la zona donde se va a poner esté limpia y libre de aceites y/o maquillaje y, después, despegamos los stickers con cuidado del film y los colocamos donde queramos presionando firmemente durante unos segundos hasta que se fijen. Después de su uso los retiramos suavemente con la mano o con ayuda de una pinza. Luego limpiamos la piel para retirar los restos de pegamento (1,99 €).

