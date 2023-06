Cremas solares con color por menos de 25 euros: estas son las mejores opciones de farmacia

Tras varios meses 'invernando', llega la temporada de calor a España. Es la época en la que nuestro rostro luce blanco y la mayoría de las mortales solemos decantarnos por elegir un protector solar con color. Al final, todo son ventajas: 1) hace las veces de base de maquillaje y 2) nos protege de los rayos ultravioleta, a la vez que evita posibles quemaduras.

Después, cuando la 'carita' coge tono bronceado, hay quien deja de lado la crema de color y empieza a aplicar un protector incoloro (recuerda, siempre acorde con las necesidades de tu piel), hasta que la piel recupera su color natural y se inicia el ciclo de nuevo. Porque, no lo olvides, debes usar protector solar todo el año, tal y como recomiendan los expertos.

¿Qué pasa si uso protector solar con color?



Pero, ¿crees que lo sabes todo acerca de cómo aplicar la crema solar con color? Esta cuestión es clave: tu elección no será efectiva si no la aplicas correctamente. Así que, toma nota de estos cuatro consejos.

Debes aplicar el protector 30 minutos antes de la exposición. Sobre la cantidad, mejor excederte que quedarte corta, y dejar algunas zonas del rostro sin cubrir. La consecuencia será un rostro rojo y dolorido, es decir, quemado. Los expertos recomiendan aplicar el producto cada dos horas, pero el cuerpo es muy sabio y te va a ir pidiendo crema según las horas en las que estés expuesta al sol. Si es en las centrales del día, cúbrete con un sombrero o gorra porque no habrá suficiente FPS que te proteja. En caso de que te bañes varias veces o sudes de forma abundante, debes aplicarlo cada 40 minutos.

Además de estas claves, debes tener claro que no vale cubrirse el rostro con la misma crema solar que el resto del cuerpo. No, prohibido. El motivo es sencillo: la piel de la cara es mucho más fina y sensible que la corporal, de ahí que se recomienden índices de protección más elevados, con protectores biológicos específicos y sin filtros químicos.

6 cremas solares con color de farmacia

Crema solar con color, de venta en farmacias. Isdin.

Fotoprotector facial diario, de base acuosa y con color para todo tipo de pieles. Alta protección UVB SPF50 y UVA evaluada clínicamente en laboratorio y en condiciones reales de alta radiación solar. De textura ultraligera, de absorción inmediata e hidratación intensa, es apto para todo tipo de pieles, incluida la atópica. (Precio: 23,55 €)

Crema solar con color, de venta en farmacias. Vichy.

Producto solar, antiarrugas, para pieles maduras y con un tono bronce, que le convierten en uno de los cosméticos más demandados del mercado actualmente. (Precio: 23,90 €)

Crema solar con color, en formato compacto, de venta en farmacias. Avéne.

Protector compacto. Se trata de un tipo maquillaje, con alta protección solar (FPS50), perfecto para pieles delicadas. (Precio: 20,85 €)

Crema solar con color, de venta en farmacias. La Roche-Posay.

Anthelios Age Correct SPF50 es una crema solar de protección alta para pieles maduras, perfecta para combatir los signos del envejecimiento, al tiempo que protege la piel de la exposición solar. (Precio: 20,12 €)

Crema solar con color, de venta en farmacias. Sensilis.

Photocorrection D-Pigment 50+ Color, corrige el tono del rostro y actúa contra las agresiones externas de los rayos ultravioletas. (Precio: 23,44 €)

Crema solar con color, de venta en farmacias. Bella Aurora.

Bella Aurora Crema Solar Con Color SPF50 Alta protección en crema con color. Es altamente eficaz contra las manchas que se generan después de tomar el sol y, además, unifica el tono. (Precio: 16,52 €)

Crema solar con color, de venta en farmacias. Bioderma.

Photoderm Nude Touch SPF50+ Color Dorado, es un protector solar facial perfecto para piel mixta y grasa. ¿Su principal atractivo? Regula los niveles de aceite de la piel durante 8 horas y elimina, al mismo tiempo, los brillos. (Precio: 16,73 €)

La alimentación, potenciador natural del bronceado

Una vez que sabes qué crema debes escoger y cómo la debes aplicar, es importante que tengas en cuenta la alimentación como factor potenciador del bronceado. Sí, algo tan básico como qué comer cada día, puede conseguir que el tono dorado de tu piel dure más.

Uno de los nutrientes que no puede faltar durante la época estival es el betacaroteno, pues es un pigmento natural que protege nuestra piel de las radiaciones solares, además de ayudarnos a obtener un mejor bronceado. ¿Y dónde encontramos esta sustancia? Pues en productos como la calabaza, el pimiento rojo, la sandía, el tomate, la zanahoria, el melocotón, el albaricoque o la judía verde, entre otras frutas y verduras.

Los ácidos grasos también pueden ayudar a que tu bronceado dure más tras semanas sin contacto directo con el sol, como el aceite de oliva virgen extra, los frutos secos y los pescados azules (boquerones, sardinas, caballas...). Y no te olvides de los lácteos y los alimentos que contengan vitamina A, ya que protegen la piel del daño celular.

