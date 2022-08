Más allá de una buena máscara de pestañas: este es el truco definitivo (¡y económico!) para lucirlas largas, fuertes y con volumen

Una sombra de ojos con un color que impacte y llame la atención, un poco de eyeliner blanco que consiga iluminar y agrandar tu mirada y unas pestañas de escándalo, fuertes, largas y con volumen, este sería el combo ideal para realzar los ojos con el maquillaje. Y es que, esta parte del rostro es la más expresiva y con la que marcar la diferencia. Si los ojos resaltan y brillan, el pelo, el resto de la cara e, incluso, el outfit pueden pasar a un segundo plano.

Si ya tienes el maquillaje perfecto, pero tus pestañas se han quedado sin volumen este verano, no te preocupes, porque tenemos la solución. Da igual si quieres deslumbrar con ellas en una ocasión especial o en tu día a día, desde solo un euro lo puedes lograr gracias a la marca You Are The Princess al alcance de tu mano en Primor.

Un efecto 5D

La marca You Are The Princess tiene una gran variedad de pestañas postizas efecto 5D. No tendrás que preocuparte por la ocasión porque en Primor están disponibles todos los modelos que necesitas y están fabricados con fibras sintéticas de la más alta calidad, son reutilizables, veganas y cruelty free.

Gracias a las cinco capas que poseen cada una, tus pestañas tendrán un efecto super tupido. Y, aplicarlas es muy fácil ya que solo deberás pegarlas, como indican en la caja, justo detrás de la línea de tus pestañas naturales. Una vez pegadas, aplicas tu máscara de pestañas habitual para ayudar a que se mezclen con las naturales, un buen eyeliner y listo.

Disponibles en diferentes modelos para un día más “casual” o una noche en la que quieras impactar con tu mirada. Primor

Y es que, en You Are The Princess, la belleza real se traduce en lo bueno, bonito y barato. Captadora de tendencias, esta marca de moda, belleza y lifestyle se ha convertido en todo un referente para las adictas a la cosmética. Su amplio catálogo de productos y accesorios incluye todos y cada uno de los beauty imprescindibles que puedas imaginar. Si no quieres perderte ninguno de sus modelos de pestañas echa un vistazo ya, antes de que suban de precio.

Pestañas naturales con aceite de ricino

Por otro lado, si quieres apostar por unas pestañas siempre naturales existen otras soluciones. Por ejemplo, el aceite de ricino, que hoy en día es imprescindible en el mundo de la belleza. Se trata de un aceite vegetal con muchas propiedades para el cabello y la piel entre las que se encuentran la activación del crecimiento del pelo, especialmente en cejas y pestañas, y la ayuda para tratar el acné y prevenir la aparición de arrugas y estrías.

Y si has oído hablar de todos estos beneficios, también sabrás de Beauty Drops, una marca especializada en el cuidado facial que ofrece una amplia gama de ácidos eficaces que se adaptan a cualquier necesidad. Y, tiene disponible el aceite de Ricino Bio perfecto para conseguir unas pestañas (y cejas, si lo deseas) más largas y pobladas. Se debe usar por las noches con el cepillo incluido que permite aplicar bien el producto desde la raíz.

Hidrata, revitaliza y revive. Primor

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Primor y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.