Maquillajes muy sencillos y de última hora con los que arrasarás en la noche de Halloween

Se acerca Halloween, la noche más espeluznante del año y, como siempre, no puede faltar una buena fiesta de disfraces para celebrarlo por todo lo alto. Sin embargo, puede que estemos preparando nuestro look en el último momento y no tengamos ni siquiera disfraz, pero antes de que cunda el pánico, hay un elemento imprescindible que nos ayudará a ser las mejores vestidas de la noche: el maquillaje.

Piensa en los mejores disfraces para Halloween, como zombie, vampiro, payaso asesino, bruja, Catrina... ¿Qué tienen todos en común? Un maquillaje que retrata al personaje y lo hace reconocible sin que importe demasiado la ropa que llevemos.

Por suerte, no hace falta ser una experta en este arte, ya que redes sociales como TikTok están llenas de tutoriales a prueba de 'dummies' con los que dejar a todos impresionados y arrasar en cualquier fiesta de disfraces.

Payaso

Este es uno de los disfraces más socorridos para estas fiesta y apenas requiere tiempo y esfuerzo. Lo primero que tenemos que hacer es un 'eyeliner' normal y dibujaremos unos pequeños triángulos en las pestañas inferiores. A continuación, contorneamos la punta de la nariz de forma que se vea muy redonda y la iluminamos con un delineador blanco. Para la boca, alargaremos las comisuras con un lápiz labial y, finalmente, añadimos colorete en forma de círculo justo en el centro de las mejillas.

Vampiro

El disfraz de vampiro es siempre un clásico, con un maquillaje igual de icónico. No obstante, gracias a películas y series como Crepúsculo o Crónicas vampíricas, este look ha ido cambiando con el paso de los años, volviéndose más glamuroso. Si ya no quieres llevar capa y prefieres lucir uno de los vestido más bonitos de tu armario como disfraz, atenta a este tutorial.

Después de haber hecho nuestro maquillaje habitual de la piel, comenzamos a difuminar una sombra roja sin mucho cuidado al rededor de nuestros ojos. A continuación trazamos nuestro delineado favorito y, con un 'eyeliner' rojo, comenzamos a dibujar pequeñas líneas en forma de rayos en las pestañas inferiores.

Para los labios, los delineamos con un tono vino o burdeos y los pintamos con un labial del mismo tono. Ahora, podemos añadir varios detalles, como unos colmillos con un 'eyeliner' blanco o añadimos un poco de sangre falsa en las comisuras.

Bruja

El maquillaje de bruja es uno de nuestros favoritos. Estas mujeres que fueron juzgadas y demonizadas en su época eran, sin duda, personas con grandes conocimientos medicinales que hacían peligrar el 'status quo' de sus sociedades.

Si quieres disfrazarte de una de ellas, tenemos el tutorial perfecto. Primero hacemos un ahumado en negro y morado, marcando bien la forma de gato del ojo, como si llevásemos un 'eyeliner' y, con un delineador, dibujamos dos líneas hacia abajo en el centro de las pestañas inferiores.

Para los labios, podemos utilizar un labial negro (o un delineador en ese color) y extendemos las comisuras un poco hacia arriba. A continuación, dibujamos una línea recta desde el centro del labio inferior hasta el final de la barbilla.

Finalmente, para darle un toque más místico y chic, dibujamos una media luna mirando hacia arriba en la frente y aplicamos unos brillantitos encima de las cejas.

Calavera

Si quieres algo rápido, terrorífico y mono, el look de calavera es el que estabas buscando. Es ideal si no tienes ni idea de maquillaje y no te gusta pintarte demasiado, ya que solo necesitas tres cosas: un delineador negro, una sombra negra y un pincel.

Lo primero que hacemos es pintar unas rayas verticales con el delineador debajo de ambos pómulos y sobre nuestros labios para después cruzarlos con una larga línea horizontal a la altura de nuestras comisuras. A continuación, con el mismo delineador, marcamos dos líneas sobre la punta de la nariz.

Finalmente, para darle ese rollo más cadavérico, con un poco de sombra negra y un pincel de difuminar, marcamos la parte alta de la nariz, desde el lagrimal a la parte alta de la ceja.

Zombie

Finalmente, llegamos a unos de los maquillajes más famosos de Halloween: el de zombie. Este look puede sacarnos de muchos apuros, ya que podemos ir vestidos de forma normal y aun así darlo todo en la fiesta de disfraces.

Para conseguir este maquillaje de muerto, primero utilizamos el corrector a modo de base para parecer más pálidos y con un delineador negro, marcamos tanto la línea superior como la inferior de las pestañas.

A continuación, mezclamos sombra azul y verde y la aplicamos al rededor de la cuenca de los ojos, como si fueran grandes ojeras. Esto también lo hacemos debajo de los pómulos, en la boca y en los orificios de la nariz. Terminamos añadiendo un poco de sangre falsa y listo.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.