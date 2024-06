Maquillaje real: estos son los mejores looks 'beauty' que nos ha dejado la reina Letizia

El 19 de junio del 2014 y tras la abdicación del rey Juan Carlos I, Letizia se convirtió en reina de España. Este 2024, la reina cumple 10 años en el trono, una década en la que nos ha dejado looks espectaculares en las cenas de gala en las que el glamour era la norma y conjuntos para sus actos y eventos con los que nos inspira para nuestros looks 'working'.

Sin embargo, hay algo que siempre pasamos por alto y está igual de preparado y pensado que sus 'outfits': el maquillaje. En cada aparición, Letizia sorprende con una piel espectacular y unas sombras que siempre complementan a sus ojos, utilizando la teoría del color a su favor.

Desde los más naturales a los más glamurosos, la reina no ha dejado de sorprendernos, por lo que hacemos un repaso a sus 'makeup looks' más bonitos y recordados.

Su look clásico

La reina Letizia en el Día de las Fuerzas Armadas 2022 Getty Images

En los últimos años, estamos viendo a doña Letizia repitiendo el mismo maquillaje, con tonos tierra en los ojos, en un ahumado muy discreto. Sin embargo, en algunas ocasiones más especiales sube un poco la intensidad y añade un potente delineado para enmarcar su mirada.

Truco de maquillaje 'antiaging'

La reina Letizia en los Premios Princesa de Girona 2022 Getty Images

Durante los Premios Princesa de Girona del 2022, doña Letizia nos sorprendió con un cambio de look que, además, resta años. Para la ocasión, la reina se decantó por un maquillaje en tonos azules, un color que consigue iluminar y aclarar el color de los ojos, ya sean marrones, azules o verdes.

Iluminador para potenciar la mirada

La Reina Letizia con la tiara de la Flor de lis Juanjo Martín / EFE

En las cenas de gala, los maquilladores de la reina tiran la casa por la ventana y nos dejan looks potentes y favorecedores. Durante el banquete ofrecido en su honor en Estocolmo en el 2021, Letizia apareció con un look de maquillaje rosa y 'eyeliner' en negro. No obstante, lo más importante fue el sutil toque de 'highlighter' en el arco de la ceja, que conseguía levantar el párpado e iluminar la mirada.

Delineador rojo

Letizia en el Día de Internet Seguro del 2020 Getty Images

Uno de los secretos de belleza de Letizia radica en la elección precisa de los colores que usa en su maquillaje. La reina presume de unos bonitos ojos verdes y consigue potenciarlos con tonalidades cobrizas, como el 'eyeliner' rojo que en ocasiones utiliza.

Piel perfecta

Letizia en la Pascua Militar del 2020 Europa Press

No hay nada como un maquillaje luminoso donde el cutis se vea sano y pese a que este tipo de looks pueden crear brillos en zonas indeseadas, por lo que la reina Letizia suele recurrir a los acabados mate, a veces sorprende con una piel jugosa.

'Cat eye'

La reina Letizia en el 30 aniversario de 'El Mundo' Getty Images

Aunque solemos asociar los delineados tipo 'cat eye' a mujeres bastante jóvenes, lo cierto es que Letizia no para de demostrar que no hay edad para lucir el estilo que más nos guste, y los ojos rasgados no van a ser una excepción.

Los ojos, su arma secreta

Letizia en la recepción con honores al presidente de Perú, Martín Vizcarra Europa Press

Da igual el tipo de maquillaje que lleve, ya sea natural o 'full glam', siempre los ojos serán los protagonistas. Cuando quiere enfatizar la mirada sin que quede recargado, su secreto es delinear el tercio exterior, tanto en el párpado superior como inferior y difuminarlo muy bien.

Look 'vampy'

La reina Letizia en la recepción del cuerpo diplomático del 2019 Getty Images

Contadas con los dedos de la mano son las veces en las que hemos visto a doña Letizia con un look de maquillaje llamativo y atrevido, pero durante la recepción con el cuerpo diplomático del 2019 la reina nos sorprendió con un maquillaje 'vampy' que nos encantó.

Pestañas XXL

La reina Letizia en los premios Francisco Cerecedo 2018 Getty Images

En el 2018 vimos por primera (y única) vez a la reina Letizia con pestañas postizas extralargas que, a decir verdad, no le quedaban nada mal. Fue durante los premios Francisco Cerecedo, con un maquillaje en el que centró toda la atención en su mirada.

Como una estrella de cine

La reina Letizia en un almuerzo con el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski , 2017 Getty Images

Para el almuerzo con el presidente de Perú en el 2017, la reina Letizia nos sorprendió con un look de belleza que nos recordó a los maquillajes que lleva Penélope Cruz en las alfombras rojas más glamurosas, ya sea en festivales como Cannes o entregas de premios como los Oscar.

Ahumado potente

La reina Letizia en los premios Mariano de Cavia, Luca de Tena y Mingote del 2016 Europa Press

Con el pelo efecto mojado, peinado hacia atrás y un ahumado potente, Letizia llevó uno de los maquillajes más impactantes de todo su reinado durante los premios Mariano de Cavia, Luca de Tena y Mingote en el 2016.

Labios rojos

La reina Letizia en el 50 cumpleaños del Rey Guillermo Alejandro de Holanda Getty Images

Aunque es un clásico, es raro ver a la reina con un labial rojo, pese a ser muy favorecedor para todas. El motivo puede estar en los "riesgos" de llevar este pintalabios, ya que no es difícil acabar con los dientes manchados de rojo, como le ocurrió en el 50 cumpleaños del Rey Guillermo Alejandro de Holanda.

