Manicuras tendencia: todos los colores que vas a llevar este verano

Ya estamos contando los días para que empiece el verano y con él estilismos en los que mostramos partes de nuestro cuerpo que durante el otoño y el invierno están tapadas para protegernos del frío. Elijamos el atuendo veraniego que sea no hay mejor complemento para lucirlo que llevar una manicura bien hecha. Además, es estos meses las sandalias toman un protagonismo importante así que una pedicura perfecta harás que las luzcas de una manera más glamourosa.

Las tendencias de manicura para esta temporada en España ya las conocerás más que de sobra, pero ¿qué colores de esmalte no deben faltar en nuestro neceser para ir a la moda también en las uñas?

El esmalte rojo, nunca pasa de moda

Temporada tras temporada hay un color de esmalte que no debe faltar en tu neceser y este es el rojo (Tono Fifth Avenue de Essie. Precio: 6,99 euros). En verano a lo mejor te animas a llevar tonos más vivos de este color que nunca pasa de moda. Este verano, además apunta los esmaltes marrones (Tono 323 Dune de Dior Vernis. Precio: 34,99 euros), que tanto han arrasado durante el otoño e invierno pasados.

Esmalte rojo de Essie y en tono marrón de DIOR. D.R.

Los tonos claritos, principalmente el rosa

La tendencia coquette también ha llegado a las uñas y esta manicura es una de las más solicitadas esta temporada. Para realizarla necesitas tonos de esmaltes en tonos claritos, fundamentalmente rosa. También este tono es ideal para hacerte una manicura 'baby french', con la línea blanca de la manicura francesa mucho más fina y discreta. Así como para las famosas 'clean nails', en las que las uñas se llevan cortas y un tono rosado brillante que dan un aspecto de limpieza a las manos. (Tono Soie de Vitry. Precio: 7,50 euros) (Tono Bubble Bath de OPI. Precio: 17,90 euros).

Esmaltes en tonos rosas claritos de Vitry y OPI. D.R.

Los esmaltes nude, un básico de cualquier neceser

Con estos tonos de esmalte consigues ese efecto de uñas cuidadas y limpias de una manera muy discreta. Consigues un toque muy estiloso y sofisticado para tus manos con el sencillo gesto de utilizar esmaltes nude. (Perfect Gel Nail Lacquer Tono 02 Nude de Kiko Milano. Precio: 5,99 euros). (Esmalte Vitry Edición Be Green Tono: Perce Neige. Precio: 7,50 euros).

Esmaltes en tonos nude de Kiko Milano y Vitry. D.R.

Esmaltes blancos para destacar tu moreno

Las 'milky nails' o uñas lechosas son lo más esta temporada. Con los tonos blancos y translúcidos conseguirás destacar el moreno de tu piel, a la vez que vas a la última moda de una manera sutil y moderna. (Nail lacquer tono Funny Bunny de OPI. Precio: 17, 90). (Esmalte de uñas de Essie tono Blanc 001. Precio: 14,85 euros).

Esmaltes en tonos blancos de OPI y Essie. D.R.

Los tonos azules, desde el celeste hasta el más vibrante

Este verano no te vas a equivocar si eliges un tono azul para tus uñas. El azul celeste es perfecto para darle un aire más fresco a tu manicura. Los tonos más eléctricos de azul son ideales, para aquellas que quieran destacar entre las demás. (Esmalte Tono Aqua de Vitry. Precio: 7,50 euros) (Esmalte Sore is Something de OPI. Precio: 19,40 euros).

Esmaltes en tonos azul de Vitry y OPI, perfectos para el verano. D.R.

Esmaltes metalizados. El plata, la apuesta segura

Este tipo de esmaltes son los ideales para dar un toque de brillo a tus uñas. Los tonos dorados, cromados, pero fundamentalmente, los plateados serán tus aliados para que tus uñas destaquen en las noches de verano. (Esmalte de uñas Happy Anniversary de OPI. Precio: 17,90 euros). (Esmalte plateado Silver 38 de Mavala. Precio: 6,24 euros).

Esmaltes plateado de OPI y Mavala para brillar en las noches de verano. D.R.

Manicura amarilla, el mejor complemento del verano

Los tonos amarillos desde el pastel hasta el más llamativo se convierten en los colores perfectos para complementar tu tono bronceado del verano. Le dará a tu manicura un tono fresco de lo más estival. (Esmalte tono 153 de 3ina. Precio: 8,05 euros). (Esmalte amarillo tono 304 Soft Mimosa. Precio: 4,99 euros).

Esmaltes en tonos amarillos de 3ina y Sephora. D.R.

El color pantone, lo más en tus uñas de este verano

El color PANTONE 2024 también ha llegado a las uñas. Este tono melocotón suave le dará a tus uñas un toque de paz y sensación de limpieza. Además, te ayudará a destacar tu bronceado veraniego. Toma nota porque el 'peach fuzz' ha llegado a las manicuras también. (Esmalte de uñas Fleur d'Oranger de Vitry. Precio: 7,50 euros). (Esmalte de uñas Gold Reflection Sunrise Coral Charm de Kiko Milano. Precio: 5, 99 euros).

Tonos melocotón para tus uñas como estos de Vitry y Kiko Milano. D.R.

Las más atrevidas pueden decantarse por hacerse manicuras animal print o con efecto aura, que están muy de moda esta temporada.

