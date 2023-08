Manicura: qué tipo de esmaltes son mejores y cuánto hay que dejar descansar las uñas

Tiene su propia gama de colores según la estación del año, hay diferentes tipos y distintos modelos según el largo de nuestros dedos. Hablamos de la manicura, algo que ya forma parte de nuestro look y nuestra rutina de belleza. La costumbre de llevar las manos bonitas está tan normalizada que buscar un hueco en nuestra agenda para hacernos las uñas es casi obligatorio. ¿Puede afectar a la fortaleza de las mismas hacerse la manicura semipermanente? No necesariamente. Es más, algunos expertos en España como el centro D-Uñas, defienden que usando buen producto y acudiendo a un buen profesional, la uña no tendría que verse afectada.

Productos para hacerse la manicura sin dañar la uña

Esmaltes de larga duración. Rashid Khreiss / Unsplash

A la hora de hacerse la manicura hay que usar un esmalte con bajo porcentaje de componentes dañinos para la uña. Si llevas ya algún tipo de esmalte hecho, es importantísimo que la manicurista sepa retirar bien ese esmalte antiguo para poder aplicar correctamente el nuevo. Esta es la primera razón para evitar que la uña se debilite.

Si se diese el caso de que empiezas a sentir las uñas débiles y te estás planteando descansar. ¿Cuánto tiempo es necesario? Hasta que tú veas que tus uñas vuelven a estar fuertes. Un completo error sería seguir haciéndose la manicura si las uñas están quebradizas, porque así la probabilidad de romperse sería mucho mayor. Lo mejor es consultarlo con un experto y hacerse siempre una manicura de calidad.

Tres de los mejores esmaltes valorados del mercado

Opi nail lacquer Opi

Opi nail lacquer. Aunque suelen ser más caros que otros, tienen una altísima calidad, y gracias a su alta variedad de colores intensos y brillantes cada vez son más las que solicitan esta marca en concreto. Su duración es larga, y tienen bajo riesgo de causar rotura en las uñas. Si eres de pintártelas en casa, en Amazon tienes disponible este esmalte y a un precio más que asequible. Consíguelo únicamente por 9,95 euros.

Smart Nail Lacquer Kiko Milano

Smart Nail Lacquer. Estos esmaltes se han convertido en un verdadero éxito de ventas de entre todos los productos de Kiko Milano. La razón es porque están disponibles en multitud de colores y que su secado es muy rápido. Lo tienes disponible en todas las tiendas Kiko Milano por solo 2,99 euros.

Esmalte de uñas Essie Essie

Esmalte de uñas Essie. Esmaltes de gran calidad y con buena duración. Disponen de un abanico muy amplio de colores, y el pincel que tiene es ideal para poder aplicar el producto de forma cómoda. Aunque a veces resulta complicado encontrarlos, los puedes encontrar por 8,45 euros.

Con todo esto ya te puedes hacer una idea de en qué consiste el cuidado de tus manos, y de tus uñas. Para lucir unas manos impolutas es imprescindible usar buenos productos de una marca de confianza. Esa es la clave. En el caso de las uñas, si decides ir a hacértelas o bien escoges hacértelas tú misma, ya sabes de qué va la cosa.

