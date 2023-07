De Madonna a Vanessa Paradis, famosas con diastema que presumen de sonrisa y su significado 'oculto'

El diastema, espacio o hueco que hay entre dos dientes, no es nada nuevo. En España, las clínicas odontológicas llevan mucho tiempo corrigiendo este defecto a sus pacientes en las consultas. Sin embargo, son muchos los famosos con este rasgo que, lejos de acomplejarse, han decidido presumir de él.

Cuando la cantante Demi Lovato firmó el contrato con Disney Channel para interpretar Camp Rock, tenía un espacio entre sus dos dientes delanteros. Y le dijeron: "¿Estarías dispuesta a arreglártelo?". Y así lo hice. Con el tiempo, Lovato reconoció que le gustaría no haber cedido a la presión: "Ahora desearía no haberlo hecho porque mi diastema era adorable", declaró a la revista Allure.

Ya sea por las críticas y la presión mediática o por gusto personal, Demi Lovato no es la única famosa que decidió corregir sus dientes. Patricia Conde o Dakota Johnson también lo corrigieron. Sin embargo, muchos famosos deciden lo contrario, incluso hacen de su diastema una de sus señas de identidad. ¿No se te haría raro ver a Madonna con las paletas juntas?

#SabíasQue la sonrisa de Madonna es un caso de diastema o separación dental excesiva. Esto nunca ha sido un problema para ella, al contrario es un símbolo de su identidad y personalidad. 💪💪 pic.twitter.com/X6eE0033Lr — UNODES (@clinicaunodes) April 15, 2019

En los últimos tiempos, hemos visto a la cantante con joyas bucales, como un signo más de llamar la atención que de esconder un defecto. En el show de Jimmy Fallon dijo que usaba carillas porque tiene los dientes muy feos, sin embargo, jamás cerró el diastema entre las paletas.

Vanessa Paradis, vestida de Elie Saab.

Sin embargo, la reina del pop no es la única que enseña el diastema sin complejos. Otras famosas como Vanessa Paradis, Anna Paquin, Lara Stone o Lindsey Wixson presumen de sonrisa sin problemas. Tanto es así, que el diastema empezó a ponerse de moda. Esta separación entre los dientes pasó de normalizarse a ser una seña de elegancia en el mundo de la moda hasta tal punto que se popularizó el denominado #londonlook en TikTok. A través de este hashtag, la gente imitaba este defecto pintándose una raya negra entre los dos dientes al grito de "Get the London Look".

En 2008, cuando el diseñador David Delfín anunció que se había colocado una ortodoncia para crear un espacio entre sus dos paletas, los dentistas se echaron las manos a la cabeza, ya que si bien tener este 'defecto dental' de nacimiento no acarrea ningún problema de salud, provocarse diastemas en una dentadura totalmente sana, sí los tiene.

Peligros de provocar un diastema

Frente a esta práctica estética —ya sea por imitar a los famosos o por el aire de juventud que emana— los fans se preguntaban cómo conseguir ese efecto de forma permanente, ante lo que los dentistas sentenciaron: "Está completamente desaconsejado provocar un diastema en una dentadura sana, pues puede generar problemas en la mordida, movimientos en otros dientes, aumentar la acumulación de placa bacteriana y, por tanto, la aparición de caries".

Causas del diastema o separación entre los dientes delanteros

Desde la Sociedad Española de Ortodoncia (SEDO) explican que existen muchas causas por las que puede originarse un diastema: un maxilar desproporcionado con respecto al tamaño de las piezas dentales; que los dientes no estén alineados o se hayan separado a consecuencia de una enfermedad periodontal; que falte una pieza dental y las demás piezas se hayan movido formando el diastema; cuando el frenillo tiene una inserción baja y es demasiado grueso y fibroso (en esos casos suele convenir hacer una frenectomía o extirpación quirúrgica); cuando se tienen unos dientes más pequeños de lo habitual; y/o cuando existe el hábito de empujar la lengua con los dientes, lo que puede ir abriendo progresivamente un espacio entre ellos.

