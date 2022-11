Para las beauty addicts, el Black Friday es la oportunidad anual para renovar el neceser con sus marcas favoritas sin gastarse más de la cuenta. Y es que son pocas las firmas (¡y menos las cadenas de cosmética!) que no se suman a estas rebajas del último viernes de noviembre, o, si tenemos en cuenta lo que ha ocurrido los años anteriores, ¡de la última semana! Sephora, Primor o El Corte Inglés son algunos de los primeros en dejar constancia de sus buenas ofertas, tal y como pudimos comprobar en 20deCompras a través de nuestro directo. Pero, ayer, se sumó alguno que otro que también nos encanta (¡y que estábamos deseando que anunciase las fechas de su Viernes Negro!): ¿alguien más con ganas de Freshly Cosmetics?

La campaña black de la firma de este año no te va a dejar indiferente. Para empezar, todo su catálogo parte con un 30% de descuento que, ya de por sí, nos permite ahorrar bastante dinero en unos de nuestros cosméticos favoritos. Pero, ahí no terminan sus descuentos de Viernes Negro. Si el valor de tu compra final supera los 69 euros, Freshly aplica automáticamente un descuento del 45% en todos los productos. ¡Y aún hay más! Este año podemos atrapar, si estamos atentos, oferta del 50% en algunos cosméticos: cada cinco horas, este porcentaje se activa en ciertos productos, por lo que debemos estar muy atentos a su web para que no se nos pasen. Por ejemplo, en las últimas horas, su sérum concrentrado para el contorno de ojos o su tratamiento para manchas han estado sujetos a este descuento (¡y todavía pueden estarlo!). Pero, si quieres comprar sin prisas para que no se te escape ni un solo descuento de tu wish list, aquí te dejamos nuestros favoritos.

Nuestros favoritos de Freshly

El gel limpiador que ha conquistado a las usuarias. De costar 19 euros, ahora puede ser tuyo por 13,30 gracias al Viernes Negro de la firma.

El gel limpiador facial Rose Quartz, de Freshly Cosmetics. Freshly Cosmetics

Su aceite corporal merecedor de un Oscar de la belleza. Con el descuento del 30%, puede ser tuyo por 18 euros en vez de por los 26 habituales.

Este aceite corporal es un cóctel de vitaminas para nuestro cuerpo. Freshly Cosmetics

El pack completo para tratar el acné. Gracias a las rebajas black, te lo llevas por algo más de 55 euros en vez de por los 79 habituales.

El tratamiento Bye Bye acné de Freshly Cosmetics. Freshly Cosmetics

Más Freshly en el Black Friday

Aunque sobre estas líneas hemos escogido tres productos que nos encantan por los beneficios que tienen para nuestra piel como por su precio black, no son los únicos de Freshly que están rebajados. Todo su catálogo luce al 30%, aunque no debes perder de vista que, si superas los 69 euros de compra se te aplicará a toda la cesta el 45%, compatible con las etiquetas a mitad de precio que saltan de un cosmético a otro... ¡y que tienes que intentar cazar! ¿Lista para triunfar?

