Cuatro peinados para llevar el 'glamour' del Festival de Venecia a tu día a día (o a cualquier evento)

La alfombra roja del Festival de Venecia es considerada una de las más lujosas en la industria del cine. Los rostros más aclamados en todo el mundo se dan cita para mostrar sus trabajos y dar lecciones de estilo, con propuestas impecables.

Entre todos los peinados que hemos visto en los últimos días (que han sido muchos) hay cuatro que han destacado por encima del resto. No solo son 'hair looks' perfectos para captar la atención de las cámaras; también pueden ser una inspiración para un look diario o incluso para un evento formal como puede ser una boda. Para analizar algunos de estos peinados y saber cómo clavarlos, la peluquera experta en tendencias Mª José Llata, directora de Peluquería Llata Carrera, en Santa Cruz de Bezana (Cantabria), nos da las claves.

1. Recogidos pulidos: "sofisticación sin artificios"

Han sido protagonistas en el Festival de Venecia y también lo serán en las tendencias de este otoño. Los recogidos pulidos, y especialmente los que se basan en un moño a la altura de la nuca, son sencillos pero muy elegantes, por lo que se convierten en una opción acertada en la mayoría de ocasiones. “Este tipo de peinados derrochan una sofisticación sin artificios y, además, proporcionan un efecto 'lifting' de lo más favorecedor" explica la experta. Además, no es necesario tener un estilista o peluquero para lucirlo. "Crearlos es muy sencillo: basta con trabajar una base lisa y, después de realizar el recogido, aplicar fijador para que no queden pelitos sueltos".

Modelos Stella Maxwell (izquierda) e Irina Shayk (derecha) en el Festival de Venecia Vianney Le Caer / GTRES

Algunas como las modelos Irina Skayk y Stella Maxwell han llevado este tipo de recogido. Puedes optar por peinar todo hacia atrás, como hace Shayk, o con raya en medio, como Maxwell.

2. Acabado 'wet': "sensualidad y fuerza"

Dicen que los detalles marcan la diferencia y el efecto mojado o 'wet' está aquí para demostrarlo. Un look sexy y refrescante que ya hemos visto en cualquier alfombra roja que se precie y también veremos mucho en looks de invitada. "Los acabados 'wet' aportan sensualidad y fuerza a las melenas, además de ser muy versátiles", señala la peluquera. Para conseguir este efecto mojado, lo ideal es aplicar un gel fijador y repartirlo por el cabello, cepillarlo con un peine de púas finas para lograr uniformidad y siempre de arriba abajo.

"Se puede trabajar una melena completa y jugar con la cantidad de producto, en función de si buscamos un resultado más discreto o más explosivo. Esto queda especialmente bien a la hora de sublimar cabellos cortos, como 'pixies' y 'minibobs'", comenta Llata. Un muy buen ejemplo de efecto mojado en pelos cortos es la actriz Grace Elisabeth.

Actriz Grace Elizabeth en el Venice Film Festival Vianney Le Caer / GTRES

Para pelos largos, podemos elegir llevarlo suelto, peinado hacia atrás. Otra opción es combinar texturas, como hace la modelo Elisa Sednaoui, con coleta alta y acabado 'wet' en la zona frontal.

3. 'Mermaid waves': "la transición entre los looks de verano y los de invierno"

Dentro de las tendencias, suelen crearse subtendencias. Y eso es lo que ocurre precisamente con las ondas, que se reinventan cada temporada para seguir ocupando un sitio en el podio. En el Festival de Venecia, a las clásicas ondas Hollywood les han salido unas firmes competidoras: las 'mermaid waves' (en español, ondas de sirena), que ha lucido, por ejemplo, la joven actriz Sadie Sink. Para la ocasión, optó por el 'Botticelli hair', una mezcla equilibrada entre el cabello de sirena y el 'beach hair' texturizado por el agua, creando las ondas que podemos ver en los cuadros de Sandro Botticelli (da ahí su nombre) y que va a la perfección con su melena cobriza.

Sadie Sink en la alfombra roja del Festival de Venecia GTRES

"Estas ondas están menos marcadas y buscan recrear el efecto del agua del mar en el cabello, por lo que son ideales para esta temporada, pues marcan la transición entre los looks de verano y los de invierno. Para conseguir el mejor resultado, trabaja mechones que no sean muy gruesos y deja las puntas lisas”, recomienda la experta.

4. Moño alto con volumen: un homenaje a lo clásico

Durante estos días, muchas han aprovechado para hacer un homenaje a algunas de las estrellas del cine clásico. Uno de los peinados más vistos ha sido el moño alto con volumen y un flequillo corto y desfilado. Un look que inevitablemente nos recuerda a la clásica imagen de Audrey Hepburn en la película de Desayuno con Diamantes. Desde Penélope Cruz hasta Georgina Rodríguez, muchas caras conocidas han paseado por la alfombra roja con este peinado.

Penélope Cruz en el Festival de Venecia GTRES

Si hay un look de belleza que ha resistido la prueba del tiempo, es este. Así que toma nota y guárdalo como posible inspiración para ese evento formal de fin de año para el que aún no tienes nada pensado.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.