La alfombra roja de los premios Oscar no solo nos deja increíbles vestidos para el recuerdo, también es una pasarela en la que ver maquillajes y peinados de los que sacar ideas para nuestros próximos eventos. ¡Qué exageración!, pensaréis, "¿cómo me voy a inspirar en los looks de los Oscar para ir a mis eventos de 'persona normal'?". Te decimos que... ¡se puede!. Aquí te dejamos una recopilación de 'beauty looks' que estamos deseando copiar.

Elizabeth Olsen Gilbert Flores

Elisabeth Olsen sencilla y elegante con labios mate, ojos ligeramente maquillados y moño bajo con raya en medio. Perfecto para rostros pequeños y fácil de hacer en casa.

Ashley Graham Getty Images

El look de Ashley Graham es más complicado de 'copiar' sin ayuda. El maquillaje pone en foco en los ojos, con un destacado 'eyeliner', ahumado en tonos grises y negros y 'bien de pestañas'. Los labios van maquillados en tono 'nude' y con brillo en la parte central. Si no te quieres complicar la vida con el recogido o no tienes a mano a algún 'artista' que haga obras de arte como la que luce la modelo, puedes hacerte una coleta alta con raya a un lado y pulir todo el cabello con fijador.

Ariana DeBose Getty Images

La Actriz y cantante Ariana DeBose, de Versace, lució su clásica melena peinada hacia atrás y recogida en un moño bajo muy pulido. Lleva un bonito maquillaje en el que los ojos son los protagonistas con 'eyeliner' marcado y pestaña destacada

Florence Pugh llega a los Oscar 2023 Kevin Mazur / Getty Images

¿Quieres ver cómo te queda el flequillo pero no te atreves a meter la tijera? Haz como Florence Pugh y usa el final de tu coleta para que haga las veces de flequillo. Este original peinado va combinado con un maquillaje sencillo: ojos ahumados en tonos marrones y labio en color neutro.

Ana de Armas Getty Images

Sencillo y favorecedor. Así es el beauty look de Ana de Armas. Melena lisa, con volumen, raya en medio y, sobre todo, mucho brillo. El maquillaje ilumina el rostro en la parte central, destaca los labios con un tono ligeramente rosado y marca los pómulos con tono melocotón.

Cara Delevingne Getty Images/iStockphoto

Este es sin duda uno de nuestros looks favoritos. Cara Delevingne lleva un moño de bailarina bajo con raya a un lado, labios en tono marrón, a juego con los ojos, y colorete en tono tierra marcando pómulo.

Eva Longoria Getty Images

¿Puede ser más sencillo y moderno el peinado de Eva Longoria? Una ligera onda deshecha en medios y puntas, raya a un lado y algo de fijación en raíces. Maquillaje con labio natural en tono ligeramente melocotón y ojos muy marcados con 'eyeliner' negro en toda la línea de pestañas.

Noticia en proceso...