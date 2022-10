¿Cuáles son los grandes enemigos de los dientes blancos?

Nuestra sonrisa es nuestra carta de presentación. Por eso, debemos cuidarla y son los dientes blancos los grandes protagonistas. Una limpieza adecuada y pausada un mínimo de 3 veces al día, así como el uso del hilo dental (sobre todo, por la noche) es crucial para conseguir unos buenos resultados. Pero ¿tus dientes, a pesar de esto, se vuelven pronto amarillos tras un blanqueamiento? ¿Cómo mantenerlos siempre impolutos?

Cuidado con el café, ¡mancha!

Según el Gobierno de España, el consumo de café ha ido creciendo durante los últimos años. Esta bebida rica en cafeína seguro que forma parte de tu rutina al desayunar, después de comer y en algún descanso que tengas durante el día. Sin embargo, es uno de los responsables de que tus dientes, por muy buena limpieza que tengas, presenten ese tono amarillento tan desagradable. Esto se debe a que es un tintor extrínseco.

¿Qué quiere decir esto? Que tus dientes se manchan debido a una sustancia que consumes y que pigmenta. El café es uno de esos grandes enemigos de los dientes blancos y, para prevenir sus consecuencias, se recomienda enjuagar la boca tras su consumo o cepillarlos, si es posible, después de unos minutos para no dañar el esmalte. Aunque no podrá protegerte al 100 % de ese color amarillo, es una ayuda.

El vino tinto tiñe tus dientes de amarillo

Si disfrutas de una buena copa de vino tinto, tal vez, al ir a retocar el maquillaje al baño o, simplemente, refrescarte te has observado en el espejo y has descubierto tus labios manchados. Pues esto mismo ocurre con tus dientes, aunque puede que no lo aprecies bien en un primer momento. Pero, con el tiempo, estos empezarán a volverse menos blancos dando paso a ese color amarillento que afectará a tu sonrisa.

¿Sería recomendable elegir siempre vino blanco? La verdad es que normalmente se toma como una opción, pero el resultado es el mismo. El vino blanco también provoca manchas en los dientes porque no es su color lo que importa, sino el alto grado de acidez que contiene.

El cigarrillo perjudica tus dientes

Los datos de EpData confirman que un 22 % de la población en España fuma a diario. Esto no solo es perjudicial para la salud, sino también para tus propios dientes. Pues, una de las recomendaciones tras realizarse un blanqueamiento dental es no consumir café, ni vino, ni tampoco fumar si es posible. Hacerlo provocará que el dinero invertido en este tratamiento cada 2 - 5 años no haya servido para nada.

Estas son algunas bebidas y hábitos que pueden convertir tus dientes en amarillos. Pero, ¿qué recomendaciones puedes tener en cuenta para mantenerlos blancos durante más tiempo?

Sigue las recomendaciones del profesional de odontología tras realizar un blanqueamiento dental. Tus dientes serán más vulnerables a las manchas durante los primeros días.

tras realizar un blanqueamiento dental. Tus dientes serán más vulnerables a las manchas durante los primeros días. Reduce el consumo de café, vino y tabaco. Esto te ayudará a alargar el blanco de tus dientes, ya que no estarán constantemente en contacto con el tintor extrínseco.

de café, vino y tabaco. Esto te ayudará a alargar el blanco de tus dientes, ya que no estarán constantemente en contacto con el tintor extrínseco. Usa un cepillo eléctrico rotatorio porque permite que tu técnica de cepillado mejore, logrando una limpieza eficaz que contribuirá a tu salud bucodental.

porque permite que tu técnica de cepillado mejore, logrando una limpieza eficaz que contribuirá a tu salud bucodental. Cuidado con el flúor en las pastas de dientes. Es preferible que su aporte sea menor y que contengan peróxido de carbamida, pues este compuesto blanquea.

Siguiendo estos consejos y manteniendo a raya las sustancias enemigas para tus dientes blancos, podrás sonreír sin tener que contenerte. Pues, a veces, unos dientes en mal estado pueden generar vergüenza y es que son una parte muy visible de nosotras mismas en cualquier interacción cara a cara. Por lo tanto, prueba las recomendaciones anteriores.

