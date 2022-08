Los 'eyeliners waterproof' que debes tener en tu radar (¡por menos de 9 euros!) para maquillajes infalibles

Maquillarse es opcional y, gracias a reivindicaciones muy importantes, ya no está (al menos por la mayoría) mal visto no hacerlo cuando vamos a la oficina o a un evento. También está permitido, si así lo queremos, ir siempre maquilladas dentro del amplio abanico de “un poco de corrector para conseguir el deseado efecto buena cara" hasta "de la prebase al fijador de polvos para un resultado infalible y duradero". Y es que, sobre gustos, no hay nada escrito. De hecho, hay para quienes es tan importante que deciden probar la micropigmentación en cejas, perfil del labio o en la línea del ojo para dar siempre la sensación de ir maquillado.

Una técnica que cada vez cuenta con más adeptas que, sin embargo, también tiene su club de detractoras: ¿para qué quiero microblanding si puedo buscar cosméticos waterproof? Para ellas es precisamente la selección que hemos hecho bajo estas líneas de la mano de Primor: tres eyeliners resistentes a todo con los que no habrá plan en el que no llevemos el maquillaje, en todo momento, tal y como deseamos. Eso sí, recuerda, antes de enamorarte de una de estas propuestas de menos de 9 euros, cómo se aplica: siempre después de bases y sombras pero antes de la máscara de pestañas. ¿Lista para dar con el eyeliner waterproof de tus sueños?

Nuestro ‘top’

Tipo rotulador, de NYX Professional Make Up. El Epic Ink Liner de NYX Professional Make Up es un eyeliner de ojos ultrapigmentado y resistente al agua que te ayuda a conseguir un delineado perfecto sin esfuerzo.

Epic Ink Liner de NYX. Primor

En formato líquido, de Flormar. El Dipliner Eyeliner Matte Waterproof es un delineador líquido de secado rápido, sin manchas y resistente al agua y al sudor. Su pincel de presión es perfecto para hacer líneas perfectas en una sola pasada.

El Dipliner Eyeliner Matte Waterproof, de Flormar. Primor

Una fórmula cremosa, de Rimmel. El Rimmel Ultimate Waterproof Kohl Kajal es un delineador que iluminará tu mirada, con un color intenso que dura todo el día y la noche. El aplicador de punta cónica y la fórmula cremosa y de fácil deslizamiento te permiten crear una línea fina y sutil o un trazo mayor para un resultado audaz, espectacular.

El Rimmel Ultimate Waterproof Kohl Kajal. Primor

