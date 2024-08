El look olímpico de Simone Biles con Fenty Beauty que podría convertirla en embajadora de la marca de Rihanna

Los Juegos Olímpicos de París nos han dejado momentazos en el mundo de la moda, como la impresionante equipación de Mongolia, Lady Gaga con su look de plumas o los tacones de 23 centímetros combinados con un chándal y los 'polos de la suerte' de la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía que se han convertido en el amuleto de los equipos españoles.

Sin embargo, si alguien se está llevando toda la atención —y con razón—, esa es Simone Biles. Después de su ausencia en los juegos de Tokio, la gimnasta ha regresado por todo lo alto, arrasando en todas las pruebas tanto por sus ejercicios como con el vestuario, que ha maravillado a todos los amantes de la moda.

La gimnasta completó el Yurchenko doble carpado —un salto que lleva su nombre desde 2023— con el maillot más caro hasta la fecha, valorado en más de 3.000 euros y confeccionado con 10.000 cristales y perlas de Swarovski. Pero esta no es la primera vez que llama la atención por sus looks, ya que Biles solía incluir en sus diseños una cabra con estos mismos cristales como respuesta a sus 'haters'. Cabra en inglés es 'goat', que también corresponde a las siglas de 'greatest off all time' (la mejor de todos los tiempos).

El maquillaje de Simone Biles en los JJ.OO

Con todos los ojos puestos en ella, ningún movimiento suyo pasa desapercibido, ni siquiera cuando se está retocando el maquillaje. Fenty Beauty, la firma de maquillaje de Rihanna, es una de las patrocinadoras oficiales de los Juegos Olímpicos de París. La marca ha regalado productos de belleza y cuidado personal a los atletas para destacar la importancia del cuidado personal como una parte básica del bienestar y el rendimiento deportivo. Los participantes han recibido productos diseñados para soportar condiciones extremas y resistentes al sudor.

Simone Biles retocándose el maquillaje durante los JJ.OO Getty Images

Una de las imágenes más comentadas en redes sociales ha sido la de Simone Biles retocándose el maquillaje durante los JJ. OO, y es que mientras la gimnasta realiza ejercicios que desafían la gravedad, su 'makeup' permanece siempre perfecto e intacto, sin una gota de sudor. ¿Su secreto? Utiliza los polvos matificantes de Fenty Beauty (35,99 €), sí, los mismos que usó Rihanna para su actuación en el medio tiempo de la Super Bowl el año pasado.

¿Qué es exactamente lo que tiene este producto que ha enamorado a nuestra atleta favorita? Bueno, según la marca, la fórmula matificante hace un trabajo superefectivo al difuminar los poros, absorber el brillo y aumentar la duración del maquillaje. Además, fiel al espíritu de Fenty, el producto viene en un tono translúcido universal adecuado para todos los tonos de piel.

Por otro, si bien no estamos 100 % seguras, la gimnasta utiliza para delinear sus labios el perfilador 'slim lip pencil' de Nyx Cosmetics en el tono Espresso, tal y como aseguran algunas usuarias de TikTok, y que podemos encontrar a un precio de 4,95 euros.

Como podemos comprobar, la foto ha generado mucho revuelo, con comentarios como "si Simone lo usa, yo también quiero hacerlo", sobre todo cuando son productos que resisten hasta las disciplinas más exigentes. Con todo este ruido mediático, es probable que Rihanna lo aproveche para convertir a Simone Biles en la nueva imagen de Fenty Beauty, siguiendo así con el mantra de inclusión y diversidad de la firma.

