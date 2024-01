La lista de nuestros perfumes favoritos que ya podemos comprar en las rebajas

Tras la época de regalos navideños, llegan las esperadas rebajas de enero a España. Además de invertir en aquellos fondos de armario, esas prendas con descuento que vamos a usar durante todo el año —y algún que otro caprichillo—, también debemos reservar un porcentaje de nuestros ahorros para ese perfume que tanto nos gusta y que llevamos apurando meses.

Un buen perfume es una parte importante de la rutina diaria de cuidado personal y aunque cada fragancia tiene su carácter y nos puede gustar más de una, suele haber un aroma en particular con el que nos sentimos más identificados.

Nuestros perfumes favoritos, en rebajas

Las rebajas de enero son la oportunidad perfecta para reponer aquel producto que nos tiene obsesionadas y se está agotando, o para apostar por nuevos productos. Aprovechar estas ofertas para invertir en una fragancia que nos acompañe durante los siguientes meses, siempre es una buena opción. Año nuevo, perfume nuevo.

1. Dolce Vita, Dior

Dolce Vita, de Dior. Dior.

"Esta fragancia deslumbrante de la feminidad, la alegría con sabor a fruta y las notas florales, los tonos especiados y cedro sensual, encarnan el espíritu de Dior en todo su esplendor". Así es como definen este perfume desde la web de Dior.

Cuenta con una fragancia floral fuerte, con acentos de vainilla. La Magnolia se encuentra como nota de salida, y la canela y el cedro hacen el resto. El perfume Dolce Vita, de Dior, está disponible en Primor por 105,95 € (100ml.).

2. Libre, de Yves Saint Laurent

Perfume Libre, de Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent.

Ya lo dice Dua Lipa en el anuncio: "Freedom doesn't wait" (La libertad no espera), y las rebajas tampoco. Así que si Libre, de Yves Saint Laurent, es tu perfume favorito, puedes aprovechar para comprarlo con descuento.

¿Y a qué huele la libertad? A aceite de mandarina, de grosella negra, de lavanda, extracto de vainilla de Madagascar y madera de cedro, entre otros. Está disponible en Amazon por 101,25 €.

3. This Is Her!, Zadig & Voltaire

Perfume de Zadig & Voltaire. Zadig & Voltaire.

Sensual, libre y desenfadado, este perfume floral y especiado, cuenta con notas de jazmín sambac y baya rosa, notas dulces de castaña vainilla y sándalo. Desde Zadig&Voltaire, este el perfume THIS IS HER! "encarna a la mujer segura de sí misma, imprevisible, irresistible".

Este perfume no hace prueba con animales, es 'cruelty-free' y vegano. Está disponible en Primor por 78,00 € (100 ml.).

4. Green Tea, Elizabeth Arden

Green Tea, Elizabeth Arden. Elizabeth Arden.

"Creada en 1999 por Francis Kurkdjian, Green Tea da energía al cuerpo, despierta los sentidos y reaviva el espíritu —explican desde la web de la marca— una celebración atemporal del alma, el cuerpo y el espíritu de la mano de Elizabeth Arden".

Se trata de un perfume ligero, pero vibrante, con notas cítricas aromáticas. Esta mezcla de té verde y el variado de cítricos, hace de esta fragancia el producto perfecto para el día a día. Está disponible en Primor, con un 50% de descuento, por 13,94 € (100 ml.). Este producto también está disponible en fragancia corporal y crema hidratante corporal.

5. Yes I am, Cacharel

Yes I am, Cacharel. Amazon.

Pasamos de un aroma cítrico y fresquito a uno potente y con personalidad. Yes I Am de Cacharel es un Eau de Parfum de larga duración para mujeres independientes, atrevidas y seductoras.

Cuenta con una fragancia a base de frutas y flores, con notas chispeantes de jengibre, jazmín, gardenia y ámbar. Está disponible en Primor, casi a la mitad de precio: 54,92 € (75 ml.).

