Kendall Jenner: "Si fracasas, levántate, el éxito es más dulce cuando has superado grandes obstáculos"

Nacida en Los Ángeles en 1995, Kendall Jenner se ha convertido en una de las mujeres más influyentes del planeta. Desde 2007, junto a sus hermanas (Kylie Jenner, Kim Kardashian, Kourtney Kardashian y Khloé Kardashian) Kendall ha crecido con el mundo como público. Tras empezar a desfilar a los 13 años, a los 22 ya había alcanzado el estatus de supermodelo, desfilando para las mayores casas de moda y colaborando con algunas de las marcas más poderosas del mundo. Ahora L'Oréal Paris la ficha como flamante portavoz para protagonizar las campañas de maquillaje de la marca a partir de septiembre de 2023. Se une así a la glamurosa cantera de celebridades que son imagen de la empresa francesa. Te ayudamos a conocerla un poco más.

¿Qué mensaje quieres compartir como portavoz de L'Oréal Paris? Quiero animar a todas las mujeres a sentirse más fuertes, más seguras de sí mismas y a expresar su propia visión de la belleza a la vez que apoyan a otras mujeres. Todas somos únicas y diferentes, y deberíamos celebrar nuestras diferencias, ya que son las cosas que nos hacen ser quienes somos.

¿Cuál es tu mensaje para las jóvenes generaciones de mujeres? Que se tomen un momento para darse una palmadita en la espalda. Disfruta del presente y si fracasas la primera vez, levántate y vuelve a intentarlo, ya que el éxito es mucho más dulce cuando has superado grandes obstáculos.

Kendall Jenner imagen de L'Oréal Paris L'Oreal Paris

¿Cómo sería un día en tu vida? ¿Existe un día típico? Intento cuidar mis hábitos al máximo, así que si estoy en casa y no trabajo, por la mañana medito o hago ejercicio, después tomo un desayuno saludable y luego paso tiempo con mis amigos o me pongo al día con el trabajo y el correo electrónico. Si es fin de semana, me encanta salir con amigos y montar a caballo.

Formas parte de una nueva generación de modelos empresarias, dueñas de su propia imagen. ¿Qué te da confianza para seguir con tu carrera? Ser dueña de mi imagen es una bendición. Me lo he pasado muy bien, sobre todo en los dos últimos años, desde que lancé mi propia marca. Siento que cada vez soy más mujer. Me da confianza saber lo que valgo. Y trabajando duro por lo que me merezco.

¿Qué representa el maquillaje para ti? El maquillaje es divertido; es una escapatoria creativa. Lo veo como un refuerzo de la belleza natural de cada una.

¿Cuál es tu primer recuerdo del maquillaje? Recuerdo que siempre jugaba con el maquillaje de mi madre. También me encantaba verla maquillarse.

¿Cuáles son tus productos favoritos de L'Oréal Paris? Hay demasiados para mencionarlos. Recuerdo un champú para niños que hacían cuando era pequeña, tenía casi todas las fragancias. Tengo que decir que me encanta el maquillaje de L'Oréal Paris, especialmente las bases. Creo que mi favorita es Infallible Freshwear. Es genial encontrar un maquillaje que puedas ponerte, que se adapte a tu piel y del que no tengas que preocuparte; puedes afrontar tu día porque sabes que va a resistirlo todo.

L'Oréal Paris ha lanzado un ambicioso programa medioambiental: Porque nuestro planeta lo Vale: ¿qué mensaje tienes que compartir sobre el clima? Sólo nos quedan un par de años hasta que nuestros problemas sean irreversibles. Es aterrador cuanto menos, y debemos tomárnoslo muy en serio.