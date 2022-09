El Festival Internacional de Cine de Venecia está celebrando su 79º edición y, como cada año, no le quitamos el ojo a su alfombra roja. Tampoco a las 'celebrities' que se pasean por ella, ni mucho menos a sus looks, que siempre son lecciones de elegancia y maravillosas fuentes de inspiración.

Entre los invitados de estos últimos días, hay una que ha destacado por su sencillez, buen gusto y elegancia, con un look básico pero con toques de tendencia. Hablamos de Irina Shayk, la modelo rusa que se ha ganado la adoración de todos los presentes en el 'photocall'. Del estilismo que ha elegido, hay un detalle que nos ha llamado mucho la atención: su delineado XXL.

Irina Shayk en el estreno de L'Inmensita, en el Festival de Venecia Vianney Le Caer / GTRES

El 'eyeliner' XXL consiste en un delineado que abarca todo el contorno del ojo, desde el lagrimal hasta el rabillo, rellenando también, en ocasiones, todo el párpado móvil. Este delineado puede estar muy definido, como es el caso del maquillaje de Irina, o puede difuminarse para lograr un efecto ahumado. En muchas ocasiones, también se delinea la línea de pestañas inferior, uniendo el lagrimal y el final del ojo por la parte inferior.

Este maquillaje, algo intenso, tiene sus riesgos. Si nuestros ojos son algo pequeños y lo que buscamos es agrandar la mirada, es complicado que un 'eyeliner' tan grueso lo consiga. No obstante, en miradas como la de Irina, algo rasgadas, es una opción muy interesante. Además, favorece mucho a los ojos claros, azules o verdes, pues potencia el color del iris.

Desfile otoño-invierno 2022 de Roberto Cavalli imaxtree

La fiesta del cine italiano nos ha enseñado 'beauty looks' que ya habíamos visto en pasarelas y que, en cuestión de meses, también veremos en las calles. Este eyeliner XXL no es menos. Las colecciones de otoño-invierno se han llenado este año de delineados de este tipo, algunos difuminados, otros definidos y algunos con doble rabillo. De las pasarelas ha pasado a las alfombras rojas. De nosotras depende llevarla al 'street-style', si nos atrevemos a dejarnos llevar por esta divertida tendencia.

La sencillez más elegante

La modelo rusa ha demostrado que un vestido negro que nos quede realmente bien es capaz de salvarnos en cualquier tipo de situación. No hacen falta looks extravagantes ni colores brillantes para captar la atención de las cámaras. Y Shayk lo ha conseguido con un estilismo que no puede ser más básico a priori.

Irina Shayk en el estreno de L'Inmensita, en el Festival de Venecia Marco Piovanotto / GTRES

Un vestido negro satinado y un recogido tan sencillo (pero muy de moda) como este moño bajo. No hace falta mucho más para ir a un evento así de elegante. Las únicas joyas que Irina ha usado para la alfombra roja han sido unos brazaletes y un anillo, todo en tonos dorados.

