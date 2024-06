Este es el intensificador de bronceado que utilizan Laura Escanes y Lucía Pombo para ponerse morenas de forma saludable

Aunque las lluvias ayer nos devolvieron a la cruda realidad de la primavera, lo cierto es que el verano está a la vuelta de la esquina, y con él los días bajo el sol, las escapadas a la playa o las tardes en la piscina, donde aprovecharnos para ponernos morenas y volver de las vacaciones con algo más de colorcillo.

Según cuentan desde la Academia Española de Dermatología Venereología, los rayo UVA son los responsables del bronceado que, a su vez, es el resultado de un daño en la piel. "Cuando los rayos UV penetran la piel, esta se protege produciendo más pigmentos o melanina. Es decir, significa reacción frente a una agresión", cuentan desde la AEDV.

Ya sabemos que la acción directa del sol envejece nuestra piel, aunque lo más importante es el impacto que tiene en nuestra salud. Según el Dr. Julián Conejo-Mir. Coordinador del Euromelanoma, "hoy por hoy, la radiación solar es el cancerígeno más conocido, ¡más incluso que el tabaco! Más del 80% de responsabilidad en la aparición del cáncer es del sol".

Por eso, cada vez más personas se decantan por el uso de autobronceadores o aceleradores del bronceado, con los que nos ponemos morenas en tiempo récord sin exponernos tanto al sol y ponernos de moda de forma saludable.

Laura Escanes en Instagram @lauraescanes

Para presumir de bronceado, Laura Escanes lo tiene claro: combina la crema de protección solar con las Bloody Mary Pills, unas cápsulas de la firma Kream que ayudan a mantener una piel saludable a la vez que facilitan la obtención de un bronceado más rápido, intenso, duradero y saludable a largo plazo.

Se trata de un complemento vitamínico formulado con extractos vegetales, vitaminas, licopeno y betacaroteno, estas cápsulas preparan la piel para la exposición solar, estimulando la producción de melanina y protegiéndola del daño oxidativo causado por el sol.

Estas píldoras también han cautivado a Lucía Pombo, que lo complementa con una loción intensificadora del bronceado y, por supuesto, protección solar, para conseguir un color bonito sin poner en jaque la salud de su piel.

Suplementos amplificadores del bronceado

Cápsulas 'Bloody Mary Pills' de Kream Kream

Como mencionamos antes, las Bloody Mary Pills están formuladas con extractos vegetales, vitaminas, licopeno y betacaroteno, entre los que se encuentran la vitamina A, la vitamina E y el extracto de tomate seco, que ayuda a activar la melanina de la piel. Lo podemos encontrar a un precio de 29,95 euros.

Arkosol, preparador solar de Arkopharma Arkopharma

En versión 'gummy', tenemos el preparador solar Arkosol, de Arkopharma, compuesto por una combinación de extractos 100% vegetales, vitaminas y minerales que ayudan a la protección de las células frente al daño oxidativo (Selenio y Vitamina E) y aceleran el proceso de bronceado. ¿Cómo se usa? Tomando dos caramelos de gomal al día como mínimo 15 días antes de la exposición al sol (PVP: 22,07 €).

Suplementos de Cuure Cuure

Otra forma de incorporar este suplemento es añadirlo a nuestra lista, como pretende hace Cuure. La firma ofrece una suscripción de suplementos a sus clientes según sus necesidades mediante un test y, entre ellas, está la opción de incorporar un complejo solar con sus 6 principios activos que actúan de forma combinada, ejerce 3 acciones específicas sobre la piel gracias a las vitaminas C y E, el selenio y el aceite de cártamo. En primer lugar, las vitaminas C y E y el selenio protegerán las células contra el estrés oxidativo inducido por los rayos UV. Por último, el Complejo de Protección Solar contiene un activo innovador y patentado, el Lyc-O-Mato, rico en licopeno, el pigmento que da el color rojo a los tomates y nos pone a nosotros morenos (PVP: 15 €).

Bronze Vitamins de Chic&Love Chic&Love

Chic&Love también han sacado su propio complejo vitamínico que acelera y prolonga el bronceado, las Bronze Vitamins, con ingredientes activos a base de Betacaroteno, Licopeno, Vitamina C, E y cobre diseñadas para preparar la piel para el sol, realzar el tono de tu piel y proteger las células del estrés oxidativo (PVP: 19,95 €).

Bloom Skin de Bloom by Mencía Bloom by Mencía

Otra forma de potenciar y alargar el bronceado es hidratar nuestra piel desde dentro, apostando por el ácido hialurónico y añadiendo antioxidantes para protegerla del estrés oxidativo del sol. Un ejemplo son los suplementos Bloom Skin de Bloom by Mencía, que ofrece una combinación de colágeno hidrolizado, ácido hialurónico, MSM y vitamina C (PVP: 29,95 €).

"El ácido hialurónico oral mantiene los niveles de hidratación óptimos en las capas más profundas de la piel, donde la cosmética no llega. Mejora la función barrera y mantiene la piel humectada, aportando un aspecto de jugosidad. Además, aporta vitamina C como potente antioxidante frente a los radicales libres, aumentando (junto con la protección solar) la resistencia al sol y proporcionando esa luminosidad que tanto nos gusta. Por último, el colágeno y el MSM que mantienen la estructura cutánea para preservar su salud. Una piel sana es sinónimo de una piel bonita", nos cuenta Mencía Hermosa, farmacéutica y alma máter de Bloom by Mencía.

