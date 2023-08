El ingrediente para ocultar las canas que todas tenemos en la cocina

La cana es bella, pasa lo mismo que con las arrugas aunque, bien es cierto, que es generadora también de debate. A su alrededor surgen dos tipos de participantes: 1) los detractores o aquellos que no pueden verse ninguna estela blanca en su cuero cabelludo o 2) los amantes del pelo blanco y contrarios a cualquier tipo de producto que lo tape. Aunque la tendencia en España, en los últimos años, deja claro quién gana el debate: aquellas que lucen el pelo blanco. Sí, lucir el pelo con canas, se lleva.

Una corriente que, según Sarah Jessica Parker, genera confusión en la sociedad. La actriz afirmó, en una entrevista para Glamour, que no acaba de entender por qué se relaciona no cubrirse las canas con el empoderamiento de una mujer. "Por favor, dejen de decir que las canas son de valientes. No soy ninguna heroína por lucir el pelo blanco".

Pero más allá de la opinión de la actriz, las pasarelas, el 'Street style' y las alfombras rojas han hablado y confirman que la cana se lleva. Ahora todas quieren seguir la estela de Sarah Harris, editora de moda del Vogue británico, que luce su larga melena blanca de siempre.

Ahora, no todo el mundo sigue 'a pie juntillas' las tendencias y quiere llevar las canas al descubierto. Si eres de este 'team', pero no quieres estropear tu melena con los químicos que contienen muchos productos de pelo, tenemos la solución: una hierba natural que (seguramente) tienes en tu cocina.

Este es el ingrediente natural que acaba con tus canas

Si lo que buscas es cubrir ligeramente las canas y evitar el uso de tintes, puedes disimularlas con un ingrediente natural que puedes encontrar en tu cocina. Os hablamos del romero, una hierba aromática que ha sido utilizada durante mucho tiempo en la medicina tradicional y en lo que se refiere a productos para el cuidado del cabello.

Una de sus particularidades es que su uso regular puede ayudar a mejorar la apariencia del cabello gris o blanco y disimular temporalmente las canas, ya que contiene los siguientes beneficios:

Propiedades antioxidantes: sus propiedades pueden ayudar a neutralizar los radicales libres que dañan las células del cabello y el folículo piloso. Esto suele asociarse a una mejora en la salud general del cabello, a la vez que reduce la apariencia de las canas. Estimulación del cuero cabelludo: ayuda también a estimular la circulación en el cuero cabelludo, algo que a su vez favorece el crecimiento del cabello saludable y ayuda a mantener su color natural más tiempo. Aclarador natural: Esta hierba aromática también se asocia a propiedades aclaradoras naturales, lo cual ayuda a resaltar los reflejos naturales del cabello haciendo que las canas se vea mucho menos.

Cómo usar el romero para suavizar las canas

Lo primero, necesitas dos ingredientes: 1) dos cucharadas de hojas secas o frescas de romero y 2) dos tazas de agua.

A continuación, realiza los siguientes pasos:

Hierve 2 tazas de agua en una olla pequeña o cazo.

Cuando el agua alcance el punto de ebullición, agrega las hojas de romero secas o frescas al agua caliente.

Reduce el fuego y deja que el romero se infusione en el agua caliente de unos 5 a 10 minutos. De esta forma, los componentes beneficiosos del romero se liberarán en el agua.

Pasado este tiempo, retira la olla del fuego y deja que la mezcla se enfríe por completo.

Cuando la infusión esté totalmente fría, cuélala para separar las hojas de romero del líquido.

Cómo debes aplicártelo:

Podrás utilizar la infusión de romero como enjuague después de cada lavado de cabello, o al menos varias veces a la semana, dependiendo de tu preferencia, del tipo de cabello y del color que tengas.

Es importante tener en cuenta que la infusión de romero es aclaradora, suave y natural, que podrá ayudarte a mejorar el aspecto de tu cabello. Pero aun así, no es un tratamiento permanente, ni revertirá del todo las canas. Sí te ayudará será a camuflarlas de una forma más natural.

