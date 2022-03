Iluminadores: todo lo que siempre quisiste saber, pero nunca te atreviste a preguntar

El mundo del maquillaje ha evolucionado inesperadamente en los últimos años. Además de las nuevas marcas que han ido naciendo, también nuevos productos se han sumado a nuestra rutina beauty, haciéndolos imprescindibles en muchas ocasiones.

Este es el caso del iluminador, un producto que ya existía en el mundo del espectáculo, pero que se ha ido haciendo un hueco en nuestro tocador desde hace apenas 10 años. Al ser tan novedoso, todavía muchas personas no conocen todo el potencial de este producto y son reticentes a utilizarlo.

¿Qué son los iluminadores?

Como su propio nombre indica, sirven para iluminar ciertas partes de nuestro rostro. Este producto suele aplicarse en los puntos más altos, como los pómulos, la punta de la nariz, el arco de la ceja o el arco de cupido para resaltarlos y esculpir nuestras facciones.

Resulta ideal para resaltar nuestros atributos y darle más armonía al rostro, creando la ilusión de una nariz más afilada, labios más voluminosos, ojos más grandes y luminosos y unos pómulos más prominentes y afilados. Además, también ayudan a aportar más jugosidad a la piel.

¿Cómo se utilizan?

Dentro del mundo del maquillaje, podemos encontrarlos de tres tipos: en polvo, líquidos y en crema y cada uno con una técnica de aplicación diferente. Los iluminadores en polvo son los más fáciles de utilizar, ya que solo necesitamos una brocha.

Por otro lado, los que son en formato líquido o crema quedan más naturales, aunque pueden ser algo más complicados, puesto que primero los ponemos en el rostro y luego lo difuminamos, por lo que podemos pasarnos con la cantidad necesaria.

Para aplicar los iluminadores en polvo, necesitamos una brocha de abanico o alguna que no sea muy tupida para que no depositemos demasiado producto. Una buena opción es la Illuminating Fan Brush de Real Techniques, con la que podremos aplicar y difuminar el iluminador con un acabado suave y natural, integrado con la piel. PVP: 6,82 €.

Brocha de abanico 'Illuminating Fan Brush'. REAL TECHNIQUES

Por otro lado, para los iluminadores en crema o líquidos, necesitaremos una brocha más firme para aplicarlos y difuminarlos correctamente. La brocha 06 All In One de Krash Tools es perfecta, ya que tiene la densidad correcta para trabajar todo tipo de productos con un acabado natural para un efecto aerógrafo. PVP: 6,95 €.

Brocha 06 Multiusos 'All In One'. KRASH TOOLS

Los podemos aplicar, como hemos dicho antes, en los puntos de la cara más altos o aquellos que queramos resaltar como el lagrimal, pómulos, nariz, arco de cupido, barbilla, arco de la ceja... Siempre concentrándolo en un punto con la brocha o con un movimiento ascendente.

Trucos de profesional para aplicar el iluminador como una experta

Si bien cada persona tiene su manera favorita de aplicarse el iluminador, los profesionales tienen varios secretos guardados para conseguir un acabado impecable que nunca vienen mal.

Lucía Albuerne, Global Makeup Artist de Krash Kosmetics, nos confiesa sus mejores trucos para conseguir la mejor aplicación dependiendo de si es en formato líquido o en polvo.

En cuanto a los iluminadores líquidos, la experta nos recomienda "depositar pequeños toques, con el aplicador, en los puntos altos del rostro: pómulos, puente de la nariz", para después "difuminar con los dedos a toquecitos, así se integrará mejor a la piel. Ayúdate de una brocha de detalle para aplicarlo también en el arco de cupido y el arco de la ceja".

Finalmente, en cuanto a este tipo de iluminadores nos recomienda aplicarlos en clavículas y hombros para lograr un aspecto jugoso y una armonía con la aplicación del rostro, sobre todo en verano.

Por otro lado, para los iluminadores en polvo nos aconseja aplicarlos después del spray fijador de maquillaje. "Localiza el punto más alto del pómulo y aplícalo tanto con los dedos o con una brocha para iluminador de cerdas sintéticas. También aplícalo en el arco de cupido, el arco de la ceja y por supuesto el lagrimal. Aportará muchísima luz", concluye Lucía.

Los mejores iluminadores para comenzar

Iluminador 'The Klow' en el tono 'Kadiz'. KRASH KOSMETICS

Si hablamos de iluminadores en polvos, los The Klow de Krash Kosmetics no tienen rival. Estos iluminadores son perfectos para principiantes, ya que cuentan con una pigmentación modulable para no pasarnos con la cantidad y utilizarlos tanto por el día como por la noche.

Formulado con ni una sola partícula de glitter para que se fusione perfectamente con la piel, el tono Kadiz promete la luz de las playas del sur en nuestro rostro con un ligero acabado dorado que es perfecto para todos los tonos de piel. PVP: 14,95 €.

Iluminador en polvo 'The Highliter' en el tono 200. 3INA

Si queremos un color más melocotón, el tono 200 de The Highliter de 3ina es el indicado. Con un tacto aterciopelado, este iluminador se funde con nuestro color de piel para un acabado totalmente luminoso y suave. PVP: 14,95 €.

Iluminador 'Highlighter & Balm Duo'. PAT McGRATH LABS

Pat McGrath utiliza su iluminador Highlighter & Balm Duo para los maquillajes de pasarela, ya que con él puede conseguir tanto un acabado totalmente natural con un efecto de mejilla mojada como un acabado potente y muy luminoso. Al ser en stick lo podemos llevar a cualquier lado para un retoque rápido que podemos difuminar con los dedos. PVP: 55,99 €.

iluminador en crema 'Magic Luminizer'. RMS BEAUTY

Para un acabado de mejilla mojada, no hay nada como el Magic Luminizer de Rms Beauty. Este iluminador en crema es perfecto para sublimar las pieles más claras reflejado la luz con un tono perlado que enamora. PVP: 41,99 €.

Iluminador 'Positive Light'. RARE BEAUTY

En cuanto a iluminadores líquidos, uno de los favoritos es Positive Light de Rare Beauty, con una textura líquida y sedosa que se funde como una segunda piel, creando un acabado luminoso, suave y duradero. PVP: 26,99 €.

Iluminador de rostro y cuerpo 'N.Y.M.P.H. Not Your Mama's Panty Hose'. HUDA BEAUTY

Finalmente, podemos utilizar iluminadores por el cuerpo para conseguir una piel digna de Afrodita. El iluminador de rostro y cuerpo N.Y.M.P.H. Not Your Mama's Panty Hose de Huda Beauty nos permite lucir un cutis radiante e iluminado a la vez ofrece una piel bronceada impecable, lisa e hidratada sin dejar marcas ni cortes. Su fórmula acuosa se funde perfectamente en la piel, borrando las imperfecciones y procurando un efecto bronceado resistente al agua que no se desvanece. PVP: 35 €.