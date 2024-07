Hidrata y refresca: así es como debes aplicar correctamente el 'aftersun' después de tomar el sol

Con la llegada del verano, hay que extremar las precauciones para evitar las quemaduras solares y poner en riesgo nuestra piel. Por eso, además de protegerla con cremas solares, es importante seguir cuidándola después con una crema específica para su reparación e hidratación.

Por eso, es importante tener en cuenta que existen el 'aftersun', un cosmético con el que no solo se consigue mantener el bronceado durante más tiempo y más brillante, sino que también contribuye en la propia hidratación de la piel.

¿Cómo aplicar el aftersun?

Sirve para retener el tono y prolonga la duración del moreno en la piel. Es ideal aplicarlo de noche en todo el cuerpo. Pixabay

Si solo usamos este producto durante los meses de verano, es imposible que consigamos prolongar el bronceado; por lo que, mínimo, hay que extender su uso unos 20 días tras la última exposición solar. Tampoco hay que olvidar que el del año pasado habrá perdido gran parte de su efectividad, como ocurre con las cremas solares.

En cuanto a su modo de uso, hay que aplicarlo antes de que pasen seis horas y siempre después de una ducha de agua templada, para no hacer fuertes cambios de temperatura; y, no, usarlo solo cuando tenemos quemaduras no es adecuado: está pensado para calmar la piel después de estar bajo el sol, independientemente del grado o el modo en el que lo hayamos hecho.

Por último, la elección de un producto u otro importa: hay que apostar por aquellos ricos en ingredientes naturales con propiedades calmantes, como, por ejemplo, el aloe vera. ¿Quieres sabes cuáles son tres de los que mejor pueden irle a tu piel este verano? Estos son nuestros favoritos.

Para un bronceado duradero



Aftersun de Lancaster Druni

Este 'aftersun' de Lancaster tiene como objetivo prolongar el bronceado basta un mes después de la exposición solar. Se encarga de la reparación de la piel, a la vez que la calma e hidrata, ofreciendo un bronceado duradero, intenso y luminoso. Su fórmula contiene aceite de Buriti de origen natural y el 85,1% de sus ingredientes también son naturales.

Para todo tipo de pieles

Aftersun de Eucerin Druni

Este producto de Eucerin es perfecto para todo tipo de pieles, y especialmente, para las pieles sensibles. Su textura es en gel-crema y es apto tanto para la cara como para el cuerpo. Se recomienda aplicar después del sol con la piel limpia y seca.

El más ecológico

Aftersun de Arganour Druni

Este 'aftersun' de la marca Arganour es perfecto para la piel después de un día expuesta al sol. Es natural y está enriquecido con aloe vera, camomila y aceite esencial de menta. Estos ingredientes ayudarán al reparo de la piel y a su hidratación a la vez que la calman y refrescan.

