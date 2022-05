Herramientas 'beauty' de menos de 20 euros a las que puedes sacar (¡de verdad!) mucho partido

De nuestra rutina de cuidado diaria, el rostro es el que se lleva el gran protagonismo. Aunque cuando salgamos de la ducha nos apliquemos la hidratante o ese aceite con efecto glow que hace que nuestra piel brille, es en la cara donde más tiempo invertimos para su cuidado. La crema y los sérums son un must en esta rutina, pero podemos servirnos de herramientas que nos ayuden a aplicarlos de forma correcta y más efectiva para lograr los mejores resultados. Y esto, en todos y cada uno de los pasos de nuestra rutina beauty.

La limpieza facial es una de las rutinas diarias más importantes y, dado su carácter primordial, llevarla a cabo con garantías de éxito es una necesidad. Los cepillos faciales eléctricos son los gadgets más recomendados para ayudarnos a cumplir con eficacia con este cometido. Son capaces de limpiar en mayor profundidad para que ningún resto de suciedad, grasa, polución o toxinas afecte a nuestra piel. También masajean la piel para potenciar su firmeza y tienen la ventaja de que, la mayoría, se pueden usar bajo el agua de la ducha para que sea más cómodo su uso, como este modelo de SyS Cosmética Natural que ofrece cinco velocidades de masaje y limpieza.

Cepillo eléctrico de SyS Cosmética Natural. Primor

Junto a la limpieza, los masajes faciales son otras de las acciones que favorecen mucho a nuestro rostro y que pueden llevarse a cabo con gadgets para que sean más efectivos. En este caso, los rodillos de jade, que se popularizaron hace ya unos años, son los más indicados: ayudan a devolver el brillo a la piel, a rejuvenecerla y a atenuar las arrugas y signos de la edad. Esto se consigue a través de un masaje facial con un rodillo como este de You are the princess que relaja los músculos, favorece la circulación sanguínea y oxigena la piel.

Rodillo de jade facial de You are the princess. Primor

Junto a las dos rutinas anteriores que te recomendamos realizar a diario, hay otros tratamientos que podemos llevar a cabo con cierta frecuencia con el mismo objetivo: lucir una piel perfecta. La aplicación de frío en el rostro (siempre de forma controlada) tiene consecuencias preciosas para nuestra dermis, desde conseguir un cutis más terso y joven hasta reducir las ojeras y aumentar el brillo. Pero, ¿cómo lo aplicamos en casa? Con la técnica sking icing a través de ice rolling y skin icing balls como este de Beauty Concept. Este se llena de agua u otros ingredientes naturales con propiedades skin care y se coloca en el congelador para que se hiele y, después, podamos aplicarlo a través de un masaje por el rostro.

Ice roller ball de Beauty Concept. Primor

