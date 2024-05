Estos son los geles de Lidl perfectos para nuestra piel según una dermatóloga

¿Quién no ha salido alguna vez de la ducha con la piel seca y llena de picores? Probablemente, si esto ocurre es porque los productos utilizados en la rutina de cuidado corporal no están siendo los adecuados. Encontrar el gel perfecto es complicado, pero no imposible. Solo hace falta conocer cómo funciona nuestra piel para elegir el mejor.

Y aunque, bien es cierto, que cuidar la piel de la cara se ha convertido en un must porque está expuesta a más agentes externos, también es importante enfocarnos en cuidar la piel corporal cada día. Por ello, la Dra. Ana Molina, dermatóloga y directora de comunicación de la Academia Española de Dermatología y Venereología, ha querido facilitarnos la tarea del cuidado de la piel de nuestro cuerpo con consejos que debemos aplicar para mantenerla con un aspecto saludable.

¿Qué debe tener un buen gel corporal?

Gel corporal en la piel iStock

Es importante elegir un gel corporal que respete la barrera hidrolipídica. La Dra. Molina cuenta a Mujer.es que esta barrera es la capa de grasa que tiene nuestra piel para protegerla y evitar la evaporación del agua natural o intrínseca, manteniéndola hidratada. Por eso, los geles deben estar formulados en un pH similar al de la piel (5.5). "Muchas veces, hacemos jabones artesanales, que creemos que son idóneos para la piel, pero no es así. Algunos contienen demasiado detergente, que hace que no solo la piel arrastre la suciedad, sino también su barrera natural", afirma la Dra. Molina.

En cuanto a su composición, los geles deben tener sustancias o moléculas con acción detergente para limpiar, pero también emolientes para hidratar. "Es importante no demonizar ningún ingrediente. A veces intentamos evitar los sulfatos porque tienen una potente labor detergente y pueden irritar la piel, pero todo depende de la fórmula final del gel", asegura la dermatóloga.

Consejos para tener una piel hidratada

Mujer hidratándose las piernas Getty Images

La doctora ha querido detallar los requisitos que debemos seguir para cuidar nuestra piel:

Evitar el uso de esponjas en el baño porque arañan la piel y retiran el manto lipídico (barrera de la piel). Usar oleogeles (geles aceitosos) para hidratar y limpiar la piel. Cuidar la piel de las rodillas a los pies y de los codos a las manos porque tienen menos capacidad de producir grasa debido a la escasez de glándulas sebáceas en estas zonas. Tener un especial cuidado con la piel de la cara, la zona alta de la espalda y el escote porque tiene una gran cantidad de glándulas sebáceas que pueden ayudar a la aparición del acné o la rosácea.

Geles corporales de Lidl

La dermatóloga ha asegurado que los geles del Lidl son respetuosos con nuestra piel por el tipo de pH que tienen. "Su pH es de 5.5, similar al de la piel, además de estar formulados con emolientes que la limpian a la vez que la hidratan". Estos son algunos de ellos.

Gel de ducha de argán de Lidl Lidl

Este gel de ducha de argán, que contribuye a una piel hidratada, tiene pH neutro y está libre de parabenos. Este tipo de aceite natural contiene vitamina E, vitamina A y una gran cantidad de antioxidantes.

Gel de baño dermo iStock

Este gel de baño dermo, que es un clásico de Lidl, deja la piel suave y cuidada. También tiene pH neutro para respetar la barrera hidrolipídica sin dañar la microbiota cutánea.

Gel clásico de Lidl Lidl

Este gel, que es para todo tipo de pieles, tiene pH neutro y está dermatológicamente probado. Además, de cuidar e hidratar la piel, es apto para veganos.

La doctora ha asegurado que nadie tiene un tipo de piel constante a lo largo de toda su vida, sino que tiene un estado cambiante. Los factores de los que depende pueden ser el entorno geográfico en el que vivimos, factores hormonales o la edad, entre otros. Para ello, hay que atender a cómo se encuentra la piel en cada momento vital.

