"El fútbol femenino ni es fútbol ni es femenino": La original campaña de una marca de champú para acabar con los 'casposos'

Todos y todas hemos escuchado alguna vez esa frase que parece haberse escapado del siglo XVIII y con las que cualquier parecido con la realidad es una completa coincidencia. "Las mujeres no saben conducir", "no le pintes las uñas al niño, que si no se hace gay" o "los inmigrantes solo vienen aquí para beneficiarse de las ayudas" son algunos de los comentarios plagados de prejuicios que muchas personas tiene que aguantar día tras día.

Con frases como estas y la ironía como hilo conductor, Kérastase ha utilizado este nuevo enfoque revolucionario contra la caspa y, junto a @putosmodernos, ha empapelado Madrid con cinco mensajes 'casposos' que ya hemos escuchado alguna que otra vez, ya sean dichas en el bar, por tu tío o un compañero de trabajo.

En cada cartel, se presenta una frase de mal gusto que, una vez arrancada, podemos leer lo siguiente junto a los nuevos productos de la gama Symbiose: "Arrancando este cartel acabas de eliminar un comentario casposo. Desgraciadamente, no podemos acabar con toda la caspa del mundo, pero sí con la de tu cuero cabelludo".

La campaña digital tiene un trasfondo social donde los temas protagonistas son: la homofobia, el machismo, el negacionismo climático, la precariedad juvenil y la estigmatización de la salud mental, muy en línea con los compromisos y valores de la marca, con los que adquiere un compromiso activo dándoles mayor visibilidad.

Los mensajes 'casposos' que ambas marcas han recogido son: "¿para cuándo un día del orgullo hetero?", "el fútbol femenino ni es fútbol ni es femenino", "los jóvenes de ahora se quejan mucho y trabajan poco", "¿calentamiento global con este frío?" y "el psicólogo es para locos".

Por supuesto, la campaña ha llamado mucho la atención en redes sociales, donde podemos leer comentarios como "todos mis respetos, mi herencia y mis futuros hijos", "Sutil... no para 'todas las cabezas'" y "Hola quien/es hay detrás de estas ideas? Eres el hijo rebelde de David Ogilvy? O el de Darth? Eres o sois la ostia, necesito tomarme una birra contigo".

Sin embargo, aquellos que estaban de acuerdo con esos comentarios no se lo han tomado tan bien. "Madre mía, solo os falta apoyar la agenda 2030, que puta decepción, todo por la pasta y el buenismo", "no sabía que putosmodernos se había convertido en putoswokes. Baia Baia", son algunas de las opiniones que se pueden leer.

