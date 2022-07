Estos son los productos iluminadores que utilizan las famosas que más 'glow' tienen

En todo neceser de maquillaje hay un producto que, aunque lo utilices más o menos, jugará un papel fundamental en nuestro look: el iluminador. Si la mismísima Rosalía ya cantaba: "Estoy brillando con 'highlighter, no lo ves...', es por algo. Y es que efectivamente, este cosmético es fundamental para aportar un toque de luz y brillo a nuestro rostro, así como para conseguir un efecto buena cara de manera instantánea.

Ya sean en tono blanco, dorado, rosita o más tirando a plata, un iluminador es imprescindible para darle dimensión a nuestro rostro y potenciar aquellas facciones que más nos gusten, además de lograr camuflar una cara de cansancio, ya que le aporta luz y acaba con el rostro 'apagado'. Por todas estas razones, el 'highlighter' es un 'must have' en los looks de 'celebrities' internacionales de la talla de Gigi Hadid o las Kardashian; y famosas nacionales como Ester Expósito, Rosalía o Georgina Rodríguez, entre muchas otras.

Las zonas en las que los expertos en maquillaje insisten que es clave aplicar el iluminador son el arco de la ceja, que servirá para ampliar la mirada; el párpado móvil, para iluminar los ojos; el lagrimal, para destacar la mirada y la forma del ojo; la parte central y la punta de la nariz; o la parte superior del pómulo.

Más allá de la variedad de tonos que encontramos en el mercado 'beauty', también es importante destacar la cantidad de formatos que existen, como es el caso del iluminador en polvo, en crema, en lápiz o líquido. Elegir uno de ellos dependerá en cualquier caso de ti, de tus gustos y tus preferencias. Aquí una selección de los más valorados entre las 'beauty lovers'.

5 iluminadores para un efecto 'glow' natural

Los iluminadores en formato líquido cuentan con un efecto muy natural porque se funden en la piel de manera fácil a la vez que aporta jugosidad a la misma, además por esta misma razón suelen ser de larga duración, por lo que son la opción perfecta para un maquillaje de noche, por ejemplo.

En Freshly Cosmetics apuestan por una formulación de ingredientes de origen natural, veganos y 'cruelty free' y, sin duda, uno de sus iluminadores estrella es Iridescent Glow Highlighter (15 €), disponible en dos tonos (blanco, si buscas un efecto perlado; o rosa). Además de contar con una textura ligera y de fácil aplicación, este cosmético derrocha aroma a flores orientales, frambuesa y vainilla.

Iluminador Iridescent Glow Highlighter, de Freshly Cosmetics Freshly Cosmetics

Los iluminadores en polvo se convierten en la alternativa favorita entre las chicas que quieren maquillarse de manera más sencilla y rápida, ya que su aplicación es más sencilla que en el resto de formatos.

Charlotte Tilbury es una firma experta en estos productos, de hecho son un básico en el tocador de las que más saben de maquillaje. Uno de nuestros favoritos es el Pillow-Talk Multiglow (disponible en Sephora por 39,99 €). Sin duda, los rosas adquieren protagonismo en este 'highlighter', aunque lo encontramos disponible en tonos más fríos y más cálidos. Cuenta con mica sedosa con efecto suave que se funde fácilmente en la piel y ofrece un acabado satinado duradero.

Iluminador Pillow Talk Multi-Glow, de Charlotte Tilbury Sephora

Para conseguir un efecto 'glow' sin complicarte demasiado, siempre puedes recurrir al formato 'stick'. La cosmética en barra se ha hecho hueco en el neceser de las 'beauty lovers' más exigentes durante los últimos años.

Una de las grandes ventajas de este formato es que suelen ofrecer una larga duración y son muy fáciles de aplicar especialmente en la parte alta del pómulo, sin embargo es cierto que de cara al párpado o el lagrimal puede resultar más complicado y siempre se recomienda utilizar un pequeño pincel o brocha.

En Fenty Beauty cuentan con un barras de maquillaje magnéticas disponibles en distintos tonos evanescentes como es el caso de Match Stick Shimmer Skinstick (disponible en Sephora por 25,99 €). Para aplicarlo puedes hacerlo directamente con la barra sobre la piel y difuminar con los dedos o escoger una brocha.

Iluminador Match Stick Shimmer Skinstick, de Fenty Beauty Sephora

Si lo que buscas es variar y jugar con diferentes tonos, las paletas de iluminadores son para ti. En M·A·C encontramos Hyper Real Glow Palette (50 €), que como su propio nombre indica, aporta un efecto luminoso a la piel muy natural. Esta paleta incluye un total de 3 'highlighters' en tonos rosados. Se trata de polvos cremosos que se funden sobre la piel de manera muy sutil.

Paleta de iluminadores Hyper Real Glow Palette, de M·A·C M·A·C

Si quieres un tres en uno, los aceites iluminadores son los que necesitas ya que aportan 'glow' tanto al rostro como al cuerpo o al cabello. Una de las novedades de Chanel es el aceite seco iluminador Les Beiges Huile Iluminatrice (80 €), formulado con aceite vegetal que deja la piel suave y sin grasa y con una dosis de pigmentos nacarados que reflejan la luz.

En el rostro se recomienda aplicarlo con la yema de los dedos desde el entro hasta el contorno, pero puedes jugar con otras zonas faciales que quieras potenciar. Para el cuerpo, desde la firma recomiendan aplicarlo con movimientos circulares. Y, por último, para el cabello es mejor aplicar de medias a puntas.