Los seguidores de Lara Tronti no dejan de crecer. La 'influencer' y ex concursante de La Isla de las Tentaciones ya es para muchas mujeres un referente en moda, con 'looks' desenfadados y cómodos, y en belleza.

A sus 29 años, Lara es consciente de la importancia del cuidado de la piel para tratar los signos de envejecimiento prematuro. Por ello, en su rutina facial hay un producto que no puede faltar, tal y como ella misma ha confesado a través de Instagram, porque mejora la apariencia de su piel "dejándola más hidratada, luminosa y con un increíble efecto 'plump'", tal y como la 'influencer' confiesa.

El ácido hialurónico es un ingrediente que se encuentra en nuestra piel de manera natural, sin embargo, con el paso de los años la presencia de este activo disminuye progresivamente a partir de los 30 años de edad. La pérdida de este principio provoca deshidratación y aparición de arrugas y, por ello, recurrir a productos formulados con ácido hialurónico resultará fundamental para el cuidado de la piel.

¿Cómo y cuándo utilizar un sérum de ácido hialurónico?

Limpiar el rostro

Una vez que la cara esté bien limpia, aplicar por la mañana y por la noche 2 o 3 gotas sobre el rostro. Después, con la yema de los dedos, extender por la cara, contorno de ojos, cuello y escote con suaves movimientos, preferiblemente en dirección ascendente.

. Después, con la yema de los dedos, extender por la cara, contorno de ojos, cuello y escote con suaves movimientos, preferiblemente en dirección ascendente. Después, aplicar crema hidratante o protector solar.

El sérum de ácido hialurónico de Lara Tronti

El sérum de ácido hialurónico al que recurre Lara Tronti para el cuidado de su piel cuenta con un alto poder hidratante y antiedad y actúa incluso sobre las capas más profundas de la piel. Pertenece a la firma Yanbal, con sede en Francia, y está formulado con una combinación y alta concentración de ácidos hialurónicos. Gracias a ello, permite una hidratación del rostro que perdura a lo largo del día y rellena y alisa las arrugas y las líneas de expresión. Y, por supuesto, está recomendado para todas las edades y todo tipos de piel.

Sérum concentrado hialurónico, de Yanbal D.R.

Este sérum concentrado hidratante lo encontramos en la página web de Yanbal a un precio de 55€ (30 ml).