Este es el pintalabios mate (¡y efecto vinilo!) que necesitas si eres de las que sufre cuando se desvanece por el calor

Después de una pausa que contrarrestamos, debidamente, con maquillajes de ojos llamativos, los labios vuelven a acaparar el protagonismo. No lo decimos (solo) nosotras, sino las tendencias que ya se han adueñado de las pasarelas y las calles, donde hemos podido ver que los colores intensos, con fórmulas mate o acabados jugosos gracias a la vuelta del gloss, son los que nunca fallan (a no ser que queramos lucir el efecto blurred lips). Pero, seamos sinceras, ¿cómo logramos que con el calor ambiental el color no se vaya degradando hasta que parezca que hemos intentado seguir esta última tendencia... ¡pero con resultados nefastos!?

Las fórmulas permanentes son la solución; y, entendemos si en un primer momento desconfías de su durabilidad, pero nosotras te confirmamos que hay algunas que aguantan todos los asaltos. Maybelline nos lo demostró, hace unos años, con el lanzamiento de los famosísimos Superstay Mate Ink; y ha revalidado nuestra confianza con su versión Vinyl, pues aúna las tendencias más top (color intenso, glossip lips y mucho volumen) y, además, ya lo llevan algunas celebrities de la talla de Gigi Hadid, quien lo lució en la Gala MET de este 2022. Quizá sea porque es su embajadora o porque le encanta, pero lo que tenemos claro... ¡es que nosotras sí queremos un Superstay Vinyl Ink para que nuestros labios acaparen todas las miradas!

Si quieres saber más sobre esta novedad de Maybelline, podemos contarte que, al menos en Primor, está disponible en siete tonos, todos ellos superpigmentados para que, además de no borrarse, se mantenga el color intenso y brillante que caracteriza a esta gama vinílica. Y es que, desde la marca, aseguran que los Superstay Vinyl Ink tienen una duración de hasta 16 horas sin transferencias de ninguna de las cualidades que han logrado que nos fijemos en ellos. Su aplicador, tal y como describen, es de máxima precisión para que en una sola capa podamos perfilar los labios que deseamos (¡sin retoques!). Ahora, ¿te sumas a las que ya lo tienen en su neceser?

Uno de los tonos de los Superstay Vinyl Ink. Primor

