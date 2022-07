¿Es bueno aplicase hielo en las ojeras? Esta es la forma más segura para hacerlo (¡y para mejorar su apariencia!)

Los sticks de hielo se han puesto muy de moda. Es probable que hayas visto algún modelo en el feed de alguna de tus redes sociales favoritas y que, con la promesa de hacer desaparecer tus ojeras, te hayas planteado sin necesitas añadir uno a tu neceser. Pero, ¿te has parado a pensar si es bueno aplicar hielo, directamente, sobre una zona tan sensible como la piel ocular? La respuesta, como ya te temerás, es no: si bien es cierto que el frío tiene propiedades descongestionantes y antinflamatorias, también puede llegar a provocar quemaduras y rojeces por un mal uso. Por eso, hay que evitar aplicarlo directamente; lo que no significa que no podamos beneficiarnos de sus virtudes.

Hay muchos dispositivos beauty que, tras introducirlos unas horas en el frigorífico o el congelador, se enfrían lo suficiente para aportarnos muchos beneficios como los ya comentados (¡también es ideal para minimizar el efecto de los poros abiertos!). Todo ello sin poner en jaque una piel tan delicada como la de las ojeras. ¿Nuestro favorito para esta labor? El rodillo de jade. Este gadget, formado por un par de piedras oblongas de distintos tamaños que se adapta a los recovecos del rostro, tiene la capacidad de mantener la temperatura del mineral por debajo de la ambiental, lo que favorece la descongestión del rostro y el aumento de la circulación. ¡Imagínate si lo metes en la nevera!

Uno de los rodillos a la venta en Primor. Primor

Cómo usarlo bien

Aunque es compatible (¡y recomendable!) utilizarlo en el rostro completo, en la zona ocular hay que darle un uso particular, recordando siempre la premisa "de dentro a fuera". Así, con la piedra más pequeña del rodillo, hay que comenzar masajeando la ojera desde el lagrimal hasta la sien con movimientos envolventes que rodeen la cuenta del ojo. Poco a poco, iremos viendo como la zona cambia de color y la hinchazón se desvanece. Realizaremos este ejercicio durante unos minutos, antes de centrarnos en el extremo del ojo y la zona de las patas de gallo: ahí, cambiaremos el movimiento por un zigzag, pensando en hacer un movimiento de planchado. Ahora que ya lo sabes, ¿te animas a ponerlo en práctica?

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Primor y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.