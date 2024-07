Cinco errores que deberías evitar cuando te aplicas la mascarilla en el pelo

Una melena saludable es el resultado de los cuidados adecuados. Las mascarillas capilares funcionan como un poderoso refuerzo de nutrición e hidratación para el cabello, y cierran el círculo del mejor ritual posible para cuidar nuestro pelo en casa. Con apenas 5 o 10 minutos de actuación, son tratamientos de efecto inmediato en muchos casos, que devuelven al cabello su flexibilidad y 'cuerpo' perdidos.

Hoy en día existen infinidad de tipos de mascarillas, tantas que en muchas ocasiones es complicado encontrar la nuestra sin morir en el intento. En verano, el uso de este refuerzo cosmético se hace especialmente necesario puesto que el sol, el cloro y la sal del mar dejan nuestro cabello sediento. Una vez que hemos dado con la fórmula que a nosotras nos va bien, el éxito no será completo hasta que no la utilicemos de la forma correcta.

Las expertas capilares de Sephora nos advierten de los cinco errores más comunes que todas hemos podido cometer a la hora de aplicar nuestra mascarilla. A veces, el fallo es fruto de la desinformación, otras se debe a las prisas, o a la falta de destreza. Tomad buena nota, porque si evitáis estos tips equivocados, vuestra mascarilla os lo va a dar todo y, además, dejaréis de estar tirando el dinero.

1. Aplicarla sin eliminar el exceso de agua del cabello

Para que la mascarilla haga efecto hay que eliminar el exceso de humedad. Pexels.

Uno de los grandes errores que cometemos la mayoría de las mujeres es aplicar la mascarilla capilar después del champú (hasta aquí todo bien), sin haber extremado las precauciones para secar el exceso de humedad con una toalla.

Aunque parezca una nimiedad, es esencial eliminar toda el agua posible del cabello antes de extender la mascarilla, con el objetivo de que los activos que van a regenerar nuestras puntas y devolverle la suavidad al cabello penetren convenientemente y cumplan su función.

Una buena idea es usar un turbante absorbente para retirar el exceso de humedad antes de aplicarla. Si hay demasiada agua, las propiedades beneficiosas de la mascarilla se escurrirán y no llegarán en ningún caso a la fibra capilar.

2. Poner más cantidad de la necesaria y aplicar en la raíz

La mascarilla nunca se aplica en la raíz porque la engrasa. Freepik

¿Que quiero una melena sedosa y uniforme? Pues me aplico un poquito de mascarilla también en la raíz, bajando hasta la puntas, donde insisto más con un leve masaje. Error.

La mascarilla siempre, sea del tipo que sea, debe aplicarse sólo de medios a puntas, evitando la raíz porque, si lo haces, lo engrasarás. Una buena idea es ayudarse de un peine de púas para extender uniformemente el producto.

En cuanto a la cantidad, si tu cabello es corto basta con el equivalente a una almendra, mientras que si tu melena es más larga, podrás utilizar un poco más, como del tamaño de una nuez.

Este aliado capilar del que hablamos se debe aplicar siempre de forma gradual: no hacen falta grandes cantidades, entre otras cosas porque es absurdo y no conseguiríamos mejores resultados. Lo más importante es que nos aseguremos de que, una vez que hemos eliminado el exceso de agua del cabello, se reparta a conciencia y siempre con las manos.

3. Dejarla más tiempo puesta 'para que hidrate más'

Dejar la mascarilla más tiempo el necesario puede ser contraproducente. Pixabay/Victoria_Borodinova

Respetar el tiempo de exposición que recomienda el fabricante es un gesto mucho más importante de lo que podría parecer. En este caso (como en tantos otros) 'más no es más', y dejar el producto sobre el cabello durante horas no va a tener un efecto multiplicado.

¿Quién no ha probado a dormir alguna vez con la mascarilla puesta soñando que al día siguiente el despertar nos deslumbraría con una melena brillante y sedosa? Claro, la decepción, en todos los casos, es evidente. Porque aplicar más cantidad de la necesaria no sólo no sirve de nada desde el punto de vista estético, sino que es contraproducente.

Mantener el cabello humedecido durante muchas horas llega a dañar el córtex (núcleo de la fibra capilar, situado debajo de la capa de la cutícula y anterior a la capa más interna del cabello). Así pues, como cada fabricante ha calculado el tiempo exacto de exposición del producto, la mejor idea es respetarlo.

4. Aplicar el acondicionador antes de la mascarilla

Si queremos hacer doblete, primero siempre la mascarilla y, una vez aclarada, el acondicionador. VALUA VITALY / Freepik

Para todas aquellas que piensan que no se puede hacer doblete, llega el primer desmentido. Desde Sephora explican que sí, podemos utilizar mascarilla y acondicionador en el mismo lavado. Sin embargo, la clave está en el orden de los factores, que sí altera el producto.

Combinar acondicionador y mascarilla puede ser una gran opción en caso de que tengamos un pelo superencrespado, muy fosco o extremadamente seco. La mascarilla nos va a aportar nutrición, y el acondicionador, brillo y suavidad. Pero si decidimos usar los dos productos, se debe aplicar primero la mascarilla, dejándola actuar el tiempo necesario, antes de aclararla, y extender a continuación el acondicionador.

5. Extender el producto en cualquier dirección

La mascarilla se aplica de medios a puntas y siempre hacia abajo, para sellar la cutícula. Freepik

Un error frecuente es repartir la mascarilla de cualquier manera. Este aliado capilar siempre, siempre, siempre… se extiende de arriba hacia abajo, con el objetivo inequívoco de sellar la cutícula del pelo. Además de respetar la dirección, conviene ir trabajando toda la melena por mechones pequeños para asegurar una aplicación uniforme.

