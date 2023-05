Entrevista a Virginia Troconis: "Poder cubrir tus necesidades íntimas no debería ser un lujo"

Conocimos a Virgina Troconis en el 2002, cuando su relación con el torero Manuel Díaz 'El Cordobés' y desde aquel momento no ha escapado de nuestro radar, convirtiéndose en uno de los rostros más habituales en los medios de comunicación y toda una 'influencer' en las redes sociales

La venezolana cuenta con más de 250 mil seguidores en Instagram, que no se pierden ni uno solo de los looks con los que se ha convertido en todo un icono de moda. Sin embargo, esta no es su única faceta, ya que en materia de belleza y 'lifestyle' no se queda atrás. Sus redes sociales se han convertido en un escaparate de sus productos favoritos, mientras que con su libro junto al nutricionista Pablo Ojeda, Comida, vamos a llevarnos bien, nos enseña a cuidar tanto nuestra mente, como nuestro cuerpo.

Es embajadora de la marca de calzado Lodi, madrina de numerosas campañas como ¡Gracias, Mama! y una de las embajadoras honorarias de la firma de Vicky Martín Berrocal, diseños con las que la hemos visto en muchas ocasiones.

Ahora, se ha convertido en la imagen de la nueva línea cosmética de Clarel, una marca con la que, según nos cuenta, está muy unida. Hemos podido hablar con ella para conocer sus imprescindibles de belleza, su estilo inconfundible y su opinión sobre un tema controvertido.

La primavera es una de las estaciones más complicadas para cuidar nuestra piel. De repente hace calor, luego se pone a llover, al día siguiente hace mucho viento... ¿Cuál es tu rutina de belleza para conseguir una piel perfecta durante esta temporada?La limpieza facial para mí es importantísimo y es que es lo que consigue que todos los productos hagan su efecto y penetren más en profundidad en la piel. También me encantan los sérums. He probado el sérum con vitamina C de Clarel y tiene un efecto flash que me encanta. Luego, tampoco puede faltar lo más importante, y es que nunca salgo de casa sin protección solar.



Ahora que mencionas la protección solar, cada vez estamos más concienciados de los peligros del sol en la piel. ¿Te echas todos los días SPF, incluso en invierno?Sí, incluso en invierno por las mañanas, porque incluso hasta en el coche conduciendo, el sol te pega y puede llegar a quemar. Ya me acostumbré siempre a echarme sérum, cremita y protección solar a primera hora del día.



Virginia Troconis en el evento de Clarel Cortesía

Además de la protección solar, ¿qué otro básico imprescindible no puede faltar en tu neceser?Yo creo que el contorno de ojos, porque cuando vamos creciendo, como digo yo, nuestras pieles se vuelven más maduras y hay que cuidarlas. Por eso estos serían los básicos que nunca me pueden faltar: el contorno de ojos, el sérum, la crema y la protección solar.



Has coescrito junto al nutricionista Pablo Ojeda Comida, vamos a llevarnos bien, donde habláis de la importancia de una buena relación con la comida para ser felices. ¿Qué es lo que consideras más importante para cuidarnos tanto por dentro cómo por fuera?Considero que hay que tener paz interior, intentar ser feliz, despertarse todos los días con ganas e ilusión… Yo creo que es ahí donde empieza de verdad la belleza. Tenemos que dedicarnos nuestros momentos y tiempo y establecernos rutinas que nos hagan sentir bien, no lo que se lleve o lo que se diga. Yo considero que no hay cremas buenas o malas, sino que hay que ser constantes y buscar esa que te va bien a ti.



Te has convertido en todo un referente en redes sociales en cuanto a moda. ¿Cómo definirías tu estilo?Mira, cuando me dicen "nos gusta mucho tu estilo", no me dejo aconsejar mucho, creo que tengo un estilo propio y me gusta verme bien, aunque me digan esto es lo que se lleva, esta falda corta, esto tal… A mí no me va. Me gusta verme bien y creo que no soy muy atrevida.



A veces tenemos esos días en los que no sabemos qué ponernos, pero ¿cuál es ese conjunto que tú sabes que nunca te va a fallar?Cuando la cabeza no me da para mucho voy a un vaquero, una camiseta blanca y una americana negra y con eso creo que voy estupenda. Si voy a un sitio más arreglado, lo conjunto con tacón y sandalias, y si no, unas deportivas.

Para finalizar, la menstruación se sigue considerando tabú, aunque lo es todavía más la pobreza menstrual. Hay algunas iniciativas que bajan el IVA de los productos de higiene íntima. ¿Qué te parecen estas propuestas?

Me parece una propuesta muy bonita e interesante. Lo que más me gusta de Clarel es el compromiso que tiene con la sociedad, lo del 28 Íntimo (la marca quita el IVA a los productos de higiene menstrual los días 28 de cada mes) son unos productos de primera necesidad y creo que, a lo mejor me meto en un charco, pero creo que deberían estar subvencionados. No es un lujo el que puedas cubrir tus necesidades íntimas.



