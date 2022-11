Con más de un millón de seguidores y muchos años de experiencia a sus espaldas, Natalia Osona es toda una experta en todo lo relacionado con la moda y la belleza, además de ser un referente para las generaciones 'millennial' y Z.

Natalia Osona dejó la carrera de derecho para dedicarse plenamente al mundo de las redes sociales. Fue en el año 2014 cuando la joven empezó a triunfar, y lo hizo a raíz de montar su propia marca de moda, Glowrias, una aventura que aunque no es fácil, le salió muy bien. Actualmente compagina el trabajo de su proyecto propio con su día a día como 'influencer'.

A sus 31 años de edad, además de ser referente para los más jóvenes, Natalia Osona es una de las promesas de nuestro parís en muchos sentidos. No solo ha pasado por las universidades más prestigiosas, como Harvard o la Sorbona de París, sino que demuestra ser una mujer valiente, poco conformista y capaz de cumplir sus metas.

Actualmente acaba de comenzar una nueva vida en París, pero acaba de visitar España para presentar su último trabajo: una colaboración con Primark Beauty denominada The Expert Edit x Natalia Osona. En ella encontramos una selección de básicos cosméticos que la 'influencer' ha escogido de entre una colección de productos 'cruelty free'. Hablamos con la madrileña sobre su trayectoria en redes sociales, el secreto para triunfar, sus inicios en el mundo de la moda o sus trucos de belleza.

Ya has alcanzado el millón de seguidores. En tu caso, la pandemia marcó un antes y un después en tu perfil como 'influencer'. Cuéntanos. ¿Qué pasó? Bueno, antes de la pandemia tenía una comunidad bastante grande, aproximadamente 650.000 seguidores. Pero sí es cierto que 'gracias' a la pandemia pude explotar al máximo mis redes sociales. Hasta ese momento, las utilizaba al 90% para mi marca de ropa (que está especializada en ropa para eventos, fiestas y ocasiones especiales) y tan solo el 10% era contenido personal. Mis seguidores siempre querían conocer más de mí, de mi chico, de mis perritas… pero mi empresa me tenía absorbida por completo. La pandemia frenó el comercio online de ropa de fiesta así que fue un momento en el que no tenía sentido hacer contenido sobre looks. Por ello, en cuarentena, vi que tenía días enteros libres, así que los aproveché en entretener a mi comunidad. Sabía que eran momentos duros para todos así que me volqué en hacer directos entrenando con mi pareja. Teníamos miles de personas conectadas cada día y, con ello, no ganábamos nada económico, solo el cariño de la gente que nos agradecía el poder ayudarles a superar esos duros momentos. Es por ello, que mis redes empezaron a crecer mucho más al poder invertir mucho más tiempo en mi perfil personal y en mi comunidad.

¿Cuál es el secreto para triunfar en redes como 'influencer'? No hay una fórmula secreta, pero lo que yo creo que es imprescindible es: ser auténtico, tener mucha fuerza interior, constancia y perseverancia. También creo que algo muy importante, es querer a tu comunidad de seguidores, valorarlos y respetarlos. Ser siempre honesto en tus colaboraciones, es decir, que las recomendaciones que hagas sean reales, basadas en productos que te gustan y que te parecen que pueden aportar algo a tu comunidad.

Glowrias es tu firma de ropa. Comenzaste en esta aventura de emprendimiento hace ya 8 años. ¿Cómo fueron los inicios? ¡Muy duros! Años sin poder librar ni un solo día, agotamiento al máximo, trabajando día y noche…. Pero qué gratificante echar la vista atrás y ver todo lo que ha crecido con nuestro trabajo y esfuerzo. La verdad es que, empezar desde cero no es nada fácil y muchas veces he pensado el por qué siempre la vida me manda por el camino difícil, cuando veo que hay perfiles que por salir en un programa de televisión, consiguen crecer en un periodo de tiempo muy corto. La verdad es que, cuando lo pienso, si yo no hubiera empezado desde abajo, Glowrias no hubiera tenido éxito. Las ganas, el empeño, la fuerza, la ilusión que tienes cuando creas algo sin ser nadie, sin tener apoyos... ¡Es brutal! Y a la vida no le puedo estar más agradecida por habérmelo puesto difícil, porque eso hace que a día de hoy, sepa lo que es el esfuerzo, el trabajo y siga con los pies en la tierra.

¿Qué le dirías a una mujer que quiere emprender? Que antes de hacerlo sea consciente de todo lo que ello conlleva. No me gusta ilusionar a nadie con cosas que no son. El emprendimiento (y más, sin ayuda) es muy duro. Hay que saber que es un camino lleno de riesgos y que, si no te gusta tenerlos en tu vida, no es para ti. Eso sí, es un camino que, sabiendo disfrutarlo, es precioso, se aprende mucho y te forma como persona.

¿Qué dirías que es lo que más te gusta de tu trabajo en redes sociales? ¿Y lo que menos? Lo que más me gusta es la comunidad que hemos formado. Creo que las personas que me siguen, conocen mi historia de superación, se identifican con ella y tienen unos valores muy similares a los míos, son muy buena gente. Es muy bonito sentir cómo su apoyo puede traspasar la pantalla en ocasiones y la verdad es que siento que es una segunda familia. Lo que menos es que al final llegas a todas partes, gente que no te conoce y se atreve a juzgar sin saber. En ocasiones, llegándote a pedir explicaciones de aspectos muy privados de tu vida. Pero lo peor sin duda de toda esta exposición, es el que puedan llegar a tu esfera privada (tu casa, tu familia….) intento ser muy cautelosa en esas informaciones, despistar con las fechas que estoy fuera de mi casa, pero los sustos ahí están.

¿Eres de las que ha vivido en alguna ocasión una mala experiencia por ser un 'personaje público' en redes sociales? Claro, cuando tienes una cierta relevancia es lo normal. Lamentablemente, lo tenemos que normalizar y vivir con ello. Al principio choca muchísimo cómo gente que no te conoce se atreve a decirte cosas tan hirientes o incluso a inventarse cosas. Pero ya es que casi ni entro y, si lo hago, es mínimo para poder continuar con mi vida. Lo bueno, es que tengo tantas cosas que hacer que no me paralizan. O sea, sé que los 'haters están ahí', pero sinceramente, creo que son los mejores fans. No tenerlos me preocuparía.

¿Cómo lo has gestionado emocionalmente para que no te afecte en exceso? De momento nunca he tenido que recurrir a ayuda externa para este tipo de cosas (más que comentarlo con mis personas más cercanas). Sí que he ido al psicólogo, pero para otras esferas de mi vida. Creo que lo que más me ha ayudado es la seguridad que tengo en mí misma y la fuerza interior. De pequeña me hacían 'bullying' en el cole, creo que, si eso no me ha destrozado, unos 'haters' ahora, siendo una mujer adulta no es nada.

La moda y la belleza son dos de tus principales temáticas a la hora de crear contenido en redes. ¿Cuáles de las tendencias de maquillaje crees que más van a triunfar esta temporada? Sin duda el maquillaje efecto 'glow'. Pieles jugosas e iluminadas, labios naturales e hidratados…. ¡Justo lo que buscamos con este Edit junto a Primark!

¿Cómo definirías tu estilo de 'make-up'? Natural, me encanta el 'make-up' que realce nuestra propia belleza sin parecer personas que no somos.

Natalia Osona presentado su 'Edit' junto a Primark Beauty

Como comentabas, eres la encargada de inaugurar una nueva era 'beauty' en España de la mano de Primark y has creado tu propio Edit de belleza, que ya hacen otras 'influencers' con la firma en todo el mundo. ¿Cuáles son tus imprescindibles de maquillaje? Sin duda un corrector para las ojeras y para hacer un efecto 'lift-up'. Un labial nude con un perfilador del mismo tono y máscara de pestañas.

Si tuvieses que quedarte con un solo producto para llevar en tu bolso pase lo que pase, ¿cuál sería? Un labial, ¡sin duda!

¿Qué supone para ti esta colaboración con Primark? ¡Todo un acontecimiento! El haber podido lanzar este Edit de la mano de una de las marcas más importantes y a nivel internacional es todo un lujo. De hecho, me siento sumamente agradecida de que hayan confiado en mí. Creo que hemos hecho un trabajo impecable y los resultados son todo un éxito. No puedo estar más feliz.

¡A prueba de 'selfies'! ¿Qué producto nos recomendarías para salir bien sí o sí en una foto sin filtros? Un corrector siempre te puede ayudar a crear ese efecto filtro. Disimulando ojeras, granitos e incluso para hacer el efecto 'lift-up'.

La moda es otra de tus grandes pasiones. ¿Qué básico consideras imprescindible en un armario? El básico estrella es una camisa blanca. Creo que te puede resolver mil looks y te puede dar un toque desde lo más formal al más informal.

¿Cómo definirías tu estilo? Camaleónico. Tan pronto me puedes ver un un look súper chic y arreglado como al día siguiente en chándal o con gorra, al más puro estilo newyorker. Todo depende de mi estado de ánimo y de las cosas que tenga que hacer ese día. Eso sí, la comodidad siempre es algo indiscutible en mis 'outfits'.

