La popularidad de los cosméticos es, sin duda, uno de los motivos que nos animan a probarlos. Aunque debemos determinar si son adecuados para nuestro tipo de piel y sus necesidades, no hay nada que nos guste más que tener en nuestro neceser uno de esos top ventas que triunfan en redes sociales. Y ya, si lo hemos conseguido antes de que se agote... ¡nuestra satisfacción cuenta por dos! El roll on de piedra volcánica para eliminar los brillos es uno de los últimos virales beauty a los que no hemos podido resistirnos y que nos ha conquistado por su capacidad de darle a la piel un aspecto pulido duradero.

La mayoría de estos cosméticos podemos encontrarlos en los ecommerce especializados, pero también en los multimarca, como es el caso de uno de nuestros imprescindibles que también es el de muchos usuarios. De hecho, en Amazon, acumula más de 94.000 valoraciones. Hablamos del Sérum Facil Bio con vitamina C, E y ácido hialurónico de Florence, con una formulación concentrada altamente eficaz. Más allá del escogido, todos deberíamos incluir un sérum en nuestra rutina, puesto que son grandes aliados de belleza al estar compuestos por ingredientes activos que penetran en las capas más profundas de la piel para ofrecer resultados más efectivos.

En el caso del de Florence, sus ingredientes naturales lo hacen adecuado para todo tipo de pieles, para las que promete un resultado antiaging real para el que ayuda a la piel a mejorar su capacidad de retener agua y mantenerla hidratada todo el día. Dada su popularidad y sus bondades, cabría esperar cierta inversión para adquirirlo y, sin embargo, ahora puede ser nuestro por menos de 10 euros. El precio habitual de este producto ronda los 15 euros, pero ahora está disponible en Amazon con un descuento que nos anima a probarlo por una mínima inversión.

Su fórmula altamente hidratante enriquecida con vitamina E, aceite de jojoba y aloe vera, penetra profundamente en las capas subcutáneas de la piel. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Sérum facial Bio con vitamina C Descripción: Sérum facial con vitamina C, E y ácido hialurónico puro 100% para tratar las arrugas y las manchas. Marca: Florence Rating: 4.3 Autor del rating: 20deCompras Precio: 9.95 Imagen:

Las valoraciones que acumula este sérum vegano son, sin duda, su mejor carta de presentación, ya que muestral la buena acogida que ha tenido entre los usuarios de Amazon que ya lo han incluido en su rutina de belleza. De esas más de 94.200 opiniones, más del 60% le han otorgado la máxima puntuación, seguido de un 20% que ha optado por las cuatro estrellas doradas, dando una media de 4,3 y convirtiendo el suero de Florence en uno de los favoritos de su catálogo. Pero, ¿qué tiene este cosmético para arrasar en ventas?

El poder de la vitamina C

La vitamina C se ha convertido en un aliado de las rutinas de belleza gracias a su gran poder antioxidante que evita los efectos nocivos de los radicales libres en nuestra piel, siendo una gran aliada contra las arrugas y el envejecimiento prematuro. Este sérum de Florence la incluye como uno de sus ingredientes principales, aunque no en cualquier forma: es rico en Sodium Ascorbyl Phosphate, un derivado hidrosoluble natural de la vitamina C característico por ser más estable y duradero que el ácido ascórbico.

Un well aging con un poder más que demostrado que también ayuda a conseguir ese efecto buena cara inmediato que tanto nos gusta, ya que activa la luminosidad de la piel y combate las manchas y el tono desigual. Por eso, los cosméticos que lo incluyen están pensados para su aplicación matutina, puesto que en cuestión de minutos despejan el rostro y lo preparan para mantenerse natural y bonito durante toda la jornada.

