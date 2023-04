El producto efecto 'buena cara' de menos de 3 euros que usan las chicas de 30

El refranero dice que las prisas no son buenas consejeras, pero lo cierto es que si vives en una gran ciudad sabes que tiempo es justo lo que no te sobra, y menos por las mañanas. Por eso encontrar productos que simplifiquen tu rutina facial es como conseguir que te toque la lotería. Pues bien, las chicas de 30 con más prisa han encontrado un stick hidratante y con efecto frío que te regala horas de sueño (o al menos, a tu rostro).

Si bien está claro que el descanso y una buena hidratación y alimentación con claves, hay que ser realistas y asumir que lo de dormir 8 horas cada noche es algo que pocas cumplen, por eso necesitamos el producto que recomiendan las chicas de 30 en Tik Tok para tener buena cara todo el día, porque es formato "on the go" y podemos llevarlo en el bolso para aplicar una y otra vez.

Cómo conseguir efecto 'buena cara' por menos de 3 euros

La primera vez que vi este producto fue en el neceser de viaje de mi hermana en una escapada a la playa, a sus casi 30 no es una obsesionada del skincare pero sí dedica religiosamente cinco minutos al día a esta rutina. Por eso supe que si ella lo llevaba encima, tendría más de una buena razón.

"Es fresquito y queda jugosita la ojera". Con esta declaración ya estaba convencida para probarlo, pero después de ver que está por menos de 3 euros en Douglass o Primor y que acumula cientos de reseñas positivas estaba claro que pecaría con el stick hidratante efecto 'buena cara'.

El 'stick' efecto buena cara de Essence Essence

Se trata de un contorno de ojos de Essence. Formulado en stick con Niacinamida y Aloe Vera que refresca la zona de la ojera dejándola repulpada e hidratada. ¿El truco de las chicas de 30? Guardarlo en la nevera, para potenciar su efecto flash y despertar la mirada todas las mañanas. En la pausa de la comida, o antes del afterwork del jueves.

